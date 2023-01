Repórter do 'Mais Você' é corrigido ao falar de pulada de cerca de Aline Wirley: "Combinado"

Repórter do Mais Você é corrigido ao vivo durante o programa; entenda o que rolou

O repórter Ivo de Madoglio levou uma invertida ao vivo da apresentadora Thalita Morete durante o Mais Você exibido nesta segunda-feira,16, quando comentava a estreia do BBB23.

Tudo começou quando ele lembrou que Aline Wirley (41) tem um relacionamento aberto. Ele foi comentar a informação e acabou dando uma declaração polêmica.

“Vamos por ordem alfabética! Primeiro a gente vai trazer a Aline, que é casada, mas tem um relacionamento aberto. Então ela está autorizada a dar aquela ‘puladinha de cerca’ e pegar quem ela quiser”, afirmou.

A substituta de Ana Maria Braga imediatamente interrompeu o colega. “Não, não é puladinha de cerca, é combinado. É aquela coisa, né, Ivo, para deixar claro e para quem está em casa entender. É um relacionamento aberto: o casal combina. ‘Sou casada com você, aí a gente combina. Você pode, desde que você avise antes’. Não é assim, de sair por aí. Então, assim, eles combinaram. O combinado não sai caro”, disse a apresentadora evitando polêmicas.

Ivo concordou com a fala e se desculpou ao vivo. “Você está joia na explicação. Obrigado pela ajuda e é isso mesmo”, disse o jornalista.

Veja o momento:

Repórter especula sobre “pulada de cerca” de Aline Wirley no BBB23 pic.twitter.com/JOwYUhrWZu — Só Mídias (@MidiasSo) January 16, 2023

DESPEDIDA

A cantora Aline Wirley (41) mostrou nesta segunda-feira (16) como foi o último dia ao lado de seu marido Igor Rickli e de seu filho, Antonio. Ela publicou um vídeo emocionante nas redes sociais.

Na gravação, a integrante do BBB23 surge ganhando um café da manhã especial do marido. Depois, ela ganha um beijo apaixonado do ator que não esconde sua emoção.