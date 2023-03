Repórter da Globo, Natália Ariede pede demissão: 'Ciclo se encerra'

A repórter e apresentadora Natália Ariede pediu demissão da Globo e fez uma retrospectiva nas redes sociais após 17 anos de trabalho na emissora

A repórter Natália Ariede decidiu encerrar o contrato com a Globo. Nesta quarta-feira, 1º, ela revelou que pediu demissão da emissora para buscar novos desafios na vida. Nas redes sociais, ela relembrou fotos dos bastidores do seu trabalho como repórter e apresentadora de telejornais e também refletiu sobre a sua trajetória na emissora.

"A gente se vê.. Parece que foi ontem. Tinha 20 e poucos anos quando pisei nessa redação pela primeira vez. Era outubro de 2006, e eu vinha do interior, com horário agendado com a Denise Sobrinho pra dizer: “Oi! Eu sou Natália Ariede, repórter na praça. Em fevereiro estarei de férias e me coloco a disposição pra trabalhar uns dias aqui.” Nesse dia mesmo, fui pra rua com o microfone da Globo na mão. A mala com os terninhos só chegou depois. Tinha passagem de ônibus pra voltar no mesmo dia. Nunca mais voltei", disse ela.

"O que eu tinha pela frente era desbravar essa cidade, batalhar pra subir cada degrau como repórter até um dia sentar ao lado de ídolos que eu tive a oportunidade de ver trabalhar. Quem sabe virar correspondente internacional. Essa última parte nao rolou. Mas todos os outros planos eu cumpri.

Reportagens para todos os telejornais da casa, série especial para o JN, Globo Natureza, temporadas felizes no antigo Bem Estar, e o dia a dia desafiador dos telejornais locais. Ancoragens incríveis, com o esmero do Antena Paulista, e o desafio mais recente: apresentar ao vivo 3 grandes jornais na maior cidade do país. Foi incrível e significa muito pra mim", declarou.

Logo depois, ela comentou: "Fiz tudo o que poderia fazer aqui dentro. E na rua, meu escritório nos últimos quase 17 anos. Só quem vive a reportagem sabe o q a gente vê, sente, respira, sofre, vibra, o q se ganha e o q se perde nessa rotina de falta de rotina. Da força dos colegas da externa, com quem passamos mais tempo muitas vezes do que com a própria família. Carrego no coração momentos com vocês q estão entre os mais inesquecíveis da minha vida. Agradeço a todos q cruzaram meu caminho nessa jornada e me fizeram ser a pessoa que sou hoje. Cheguei menina e aqui virei gente. Virei mãe. Fiquei mais forte e chorona. Resiliente, realista, pé no chão e tb mais sonhadora, otimista. Ainda fiz amigos, q estiveram comigo na saúde, na doença, no casamento, qdo meu 1o filho nasceu.. que participaram de um chá de bebê virtual qdo minha caçula chegou na pandemia. Parto pra uma nova fase da vida e da carreira. Sempre ligada no trabalho feito aqui. Vocês são os melhores e me orgulho por cada dia em que fui parte dessa redação".

Para finalizar, ela disse: "Eis que um ciclo se encerra. Compartillho com vocês os principais trechos da carta que enviei como despedida aos colegas da redação da Globo-SP".