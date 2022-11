Renato Aragão recorda clique com Roberto Guilherme e lamenta morte do amigo

Roberto Guilherme faleceu nesta quinta-feira, 10, e Renato Aragão lamentou a morte do amigo nas redes sociais

Renato Aragão (87) usou as redes sociais para lamentar a morte de Roberto Guilherme, que faleceu nesta quinta-feira, 10, aos 84 anos. O ator, que interpretou o Sargento Pincel em Os Trapalhões, estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e lutava há anos contra um câncer.

Em seu perfil no Instagram, O eterno Didi Mocó recordou uma foto em que aparece atuando ao lado do amigo no seriado, e mostrou que estava muito com o falecimento do artista.

"Hoje perdi um grande amigo. Meu coração está de luto", desabafou o humorista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Renato também lamentaram a morte de Roberto Guilherme. "Que tristeza", disse uma seguidora. "O nosso também. Só gratidão por toda sua obra! Fique bem, amado Didi", comentou outra. "Que tristeza, meus sentimentos", falou uma terceira.

Confira a publicação de Renato Aragão lamentando a morte de Roberto Guilherme:

