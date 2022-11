Morre Roberto Guilherme, conhecido como o Sargento Pincel de Os Trapalhões

Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel, faleceu aos 84 anos de idade no Rio de Janeiro

10/11/2022

O humorista e ator Roberto Guilherme, que interpretou o Sargento Pincel em Os Trapalhões, faleceu nesta quinta-feira, 10, aos 84 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer há alguns anos.

De acordo com o site G1, a morte foi confirmada pela família dele e por Lílian Aragão, que é a esposa do humorista Renato Aragão.

No Instagram, a família dele postou uma mensagem de despedida. "Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado . Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo Te amamos para sempre! Aos fãs obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês", afirmaram.

O nome de batismo dele era Edward Guilherme Nunes da Silva e ele nasceu em Carumbá, no Mato Grosso. Ele chegou a jogar futebol profissionalmente e participou de competições fora do Brasil. Anos depois, ele foi chamado para atuar na TV Rio.

Ele conheceu Renato Aragão na TV Excelsior e eles iniciaram uma longa parceria no humor.