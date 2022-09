Renato Aragão e Dedé Santana se reencontram e prometem novidades

Renato Aragão e Dedé Santana, de Os Trapalhões, registraram o encontro que movimentou a internet

A dupla Didi e Dedé, de Os Trapalhões, se reencontrou! Renato Aragão (87) e Dedé Santana (86) mostraram em suas redes sociais o encontro da antiga turma, que ainda contava com os falecidos Mussum e Zacaria, deixando a internet movimentada nesta quinta-feira, 29.

No perfil oficial do lendário humorista, as fotos foram acompanhadas de uma legenda que despertou a curiosidade dos seguidores. “Vem novidade por aí”, escreveu Renato Aragão na publicação. No vídeo também publicado, Dedé também prometeu que eles não podem falar nada agora.

Alguns seguidores foram à loucura com a dupla que há tempos não era vista junta. “Duas lendas juntas! Que coisa boa ver vocês juntos”, comentou uma fã. “É muita história junta gente! Eu sou fã demais”, disse outra.

Veja as publicações de Renato Aragão, o Didi, e Dedé Santana:

