Renata Vasconcellos choca ao posar com sua gêmea: ''Quantas vezes já apresentou o JN?''

Apresentadora Renata Vasconcellos choca internautas ao surgir com a irmã gêmea, Lanza Mazza

A apresentadora Renata Vasconcellos (50) chocou mais uma vez ao surgir com sua irmã gêmea, Lanza Mazza (50). Neste domingo, 16, a jornalista global compartilhou uma foto ao lado de sua "cópia" e deixou os internautas atrapalhados com a forte semelhança das duas.

Gêmeas idênticas, elas impressionaram os seguidores da comunicadora com a aparência praticamente igual. Ambas vestindo uma blusa branca, a única diferença foi os óculos de grau, usados geralmente por Renata na bancada.

"Domingos", escreveu a apresentadora ao aparecer com Lanza Mazza em uma mesa de almoço com vinho, água, flores e pratos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo falaram sobre as irmãs serem idênticas. "Quantas vezes sua irmã já apresentou o JN sem a gente saber?", brincaram. "Gente, qual lado a Renata está?", questionaram outros sobre quem ela seria.

Leia também:Renata Vasconcellos e William Bonner surgem de tênis no estúdio do Jornal Nacional

Veja a foto de Renata Vasconcellos com a irmã gêmea:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Renata Vasconcellos: saiba quem é o marido da apresentadora do Jornal Nacional

Recentemente, a apresentadora Renata Vasconcellos, que divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner, surpreendeu seus fãs ao fazer uma rara aparição em público com o seu marido, o diretor Miguel Athayde. Os dois foram flagrados circulando de mãos dadas nas ruas do Rio de Janeiro na última terça-feira, 14. Agora, que tal saber mais sobre o maridão da jornalista?

Miguel Athayde tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, onde começou a trabalhar na década de 1990. Inclusive, ele é filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Ele é natural de Praga, na República Tcheca, e mora no Brasil desde a juventude. Ele é formado pela PUC-Rio e assumiu o cargo de editor-executivo do Bom Dia Brasil com apenas 29 anos. Pouco depois, ele se tornou o diretor de jornalismo no Rio de Janeiro.

Miguel e Renata chegaram a trabalhar juntos nos bastidores da área de jornalismo da emissora entre 2014 e 2018. Os dois estão juntos desde 2011 e se casaram em 2014 em uma cerimônia íntima e apenas com a presença da família, informou o site UOL. Eles não tiveram filhos juntos. Porém, ele tem um filho de um relacionamento anterior; e, ela é mãe de dois rapazes, frutos de casamento anterior. Veja as fotos deles aqui.