Renata Vasconcellos e William Bonner surgem de tênis no estúdio do Jornal Nacional

Tênis de Renata Vasconcellos e William Bonner roubam a cena em foto no estúdio do Jornal Nacional: 'Ficou show!'

Nesta segunda-feira, 20, a apresentadora Renata Vasconcellos (50) agitou as redes sociais ao usar um tênis esportivo para comandar mais uma edição do Jornal Nacional, da Globo. Com look social, ela escolheu o calçado para dar um ar mais despojado para o look do trabalho. A estrela ostentou o calçado inesperado na chamada do JN e também quando foi acompanhar a previsão do tempo durante a edição ao vivo. Nos bastidores, William Bonner (59) mostrou que também aderiu ao tênis para o telejornal.

Em uma foto no Instagram do JN, Renata e Bonner posaram com Fátima Bernardes (60) em um reencontro divertido e os calçados dos apresentadores do telejornal roubaram a cena. Os internautas comentaram quando viram Renata Vasconcellos com um tênis esportivo e William Bonner com um calçado azul claro.

“Não parem de usar o tênis! Ficou show”, disse um internauta. “Amei ver o Bonner usando all star azul”, afirmou outro. “William e Renata de tênis na bancada do JN.Vivi para ver isso”, comentou mais um. “Gente chique e bem resolvida é outro nível”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

minha mãe parou tudo que estava fazendo quando eu disse “a renata está de tênis no jornal” e agora ela saiu do quarto me mostrando uma foto do bonner de tênis também 🥹 https://t.co/gjViC9obJT — mari ⁷ (@perrievmin) March 21, 2023

E eu que tava achando estranho Renata apresentando de tênis hoje, isso pq n tinha visto os pezitos do pai Bonner. Muito kingo! Ahahaha amei 🥰 — Daiana Naira (@DaianaNaira) March 21, 2023

Vina Renata de tênis e pensei, ela nessa altura não precisa mais provar nada pra ninguém e normalizei… mais o bonner de all star azul, eu perdi tudo ! https://t.co/sHe3NN0Wyw — XIXA (@minarissima) March 21, 2023

William Bonner faz piada com Renata Lo Prete

Durante a cobertura da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, o apresentador William Bonner pegou os telespectadores de surpresa ao comentar sobre uma gafe de Renata Lo Prete no Jornal da Globo. Durante a transmissão ao vivo, ele brincou com o fato da amiga ter virado assunto na internet por ter aparecido de tênis no telejornal e logo depois ter trocado para um sapato de salto alto.

“Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico".

Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.