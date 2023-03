Renata Vasconcellos faz rara aparição com seu marido, Miguel Athayde

Renata Vasconcellos é flagrada durante passeio de mãos dadas com seu marido, Miguel Athayde, durante uma rara aparição em público do casal

Apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos aproveitou a tarde de folga nesta terça-feira, 14, para curtir um passeio com seu marido, Miguel Athayde. Os dois foram flagrados enquanto circulavam de mãos dadas pelas ruas do Rio de Janeiro.

O casal fez uma rara aparição juntos em público. Discreta com a vida pessoal, Renata quase não mostra momentos com sua família. No novo flagra, ela surgiu com um look confortável, composto por saia preta e camiseta branca básica. Por sua vez, o marido dela foi fotografado de bermuda rosa e camiseta cinza.

Vale lembrar que ela tem dois filhos, Antonio e Miguel, frutos do antigo relacionamento com Haroldo Mac Dowell.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Renata Vasconcellos se emociona ao falar de Gloria Maria no JN

No final do Jornal Nacional do dia 2 de fevereiro, a apresentadora Renata Vasconcellos ficou emocionada ao encerrar a edição especial em homenagem para a jornalista Gloria Maria. Ela foi a responsável por dizer as últimas palavras sobre a colega de profissão ao vivo. Tanto que ela se emocionou e precisou de um tempo para recuperar o fôlego. No meio de sua fala, ela se desculpou pela emoção.

“Tá vendo, Gloria? Ela está vendo! Nós todos, colegas da Gloria, temos a temos a consciência de que nenhuma homenagem… Eu estou emocionada, desculpa… nenhuma homenagem estaria a altura do que ela representa pra gente, mas a gente tentou”, disse ela, visivelmente emocionada.