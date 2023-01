Renata Lo Prete pede desculpas ao vivo na TV

Na transmissão da posse de Lula, Renata Lo Prete interrompe o assunto para se desculpar após usar termo incorreto

A apresentadora Renata Lo Prete surpreendeu os telespectadores ao pedir desculpas ao vivo durante a transmissão da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil pela terceira vez. Na telinha da Globo, a jornalista interrompeu o assunto para se desculpar por ter usado um termo incorreto mais cedo.

“Deixa eu aproveitar para fazer uma correção, com um pedido de desculpas. Um pouco mais cedo, eu usei a expressão 'pessoa portadora de deficiência' e não 'pessoa com deficiência', que é a maneira correta de falar, pelo que eu me desculpo”, declarou ao vivo.

William Bonner brinca sobre o tênis de Renata Lo Prete

Ainda durante a transmissão da posse de Lula, William Bonner brincou sobre a repercussão do tênis de Renata Lo Prete, que usou o calçado despojado durante o Jornal da Globo na última semana.

“Agentes de segurança valorosamente trotando. De sapato, e não de tênis, como algumas pessoas ousaram recentemente para a surpresa de muitos”, disse ele, alfinetando a colega. Ao lado dele, Renata entendeu a indireta e respondeu: “Não vou nem comentar, vamos passar pro próximo tópico".

Por fim, Bonner ainda disse: “Renata Lo Prete deveria instituir os tênis como os calçados adequados para a apresentação do Jornal da Globo”.