Regina Casé posa com Letícia Colin e Sophie Charlotte em festa de 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé (68) marcou presença na festa de lançamento da primeira novela original Globoplay, Todas As Flores!

Na noite de segunda-feira, 24, o elenco da trama escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, se reuniu no Rio de Janeiro para celebrar a produção, que estreou na última quarta-feira, 19, na plataforma de streaming, e também a exibição do primeiro capítulo na Tela Quente, da Globo.

A famosa, que dá vida a vilã Zoé posou ao lado de Letícia Colin (32) e Sophie Charlotte (33), que vivem suas filhas no folhetim, Vanessa e Maíra, respectivamente. Regina foi ao evento com a família. O marido, Estevão Ciavatta, a filha, Benedita Casé, e o genro, João Pedro Januário.

Em seu feed no Instagram, a global publicou registro da noite em que aparece com look todo vermelho, um conjunto de calça e blazer de alfaiataria e salto alto de oncinha, com Leticia e Sophie. "Vumbora juntas!", escreveu Regina Casé ao legendar a publicação.

Humberto Carrão, Thalita Carauta, Camila Alves, Cassio Gabus Mendes, Mary Sheila de Paula, Nicolas Prattes, Zezeh Barbosa, Micheli Machado, André Loddi, Yara Charry, Valentina Bandeira, Kelzy Ecard, Naruna Costa, Xande de Pilares e Mariana Nunes também estavam presentes na festa.

Regina Casé celebra sucesso em 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé usou as redes sociais na segunda-feira, 24, para comemorar o sucesso de seu novo trabalho nas telinhas, a novela Todas As Flores!

"É bom começar a semana com uma nota 10, né? Dá aquele gás para encarar a ralação… Queria agradecer, não só por isso, mas pela montanha de mensagens carinhosas que vieram de todos os lados: no Twitter, aqui no Insta, no WhatsApp, dos amigos, dos desconhecidos", começou escrevendo.

"Pra mim está sendo um desafio muito grande, e esse reconhecimento de vocês tá fazendo a maior diferença! Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. “Beijinho” da Zoé", disse ainda.

