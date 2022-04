Regina Casé e seu marido se encontram com Adriana Esteves e Vladimir Brichta: ''Tão bom esse quarteto juntinho…''

Regina Casé matou a saudade de Adriana Esteves durante um jantar especial ao lado de seus maridos

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 13h34

Uma amizade de milhões!

Nesta sexta-feira, 22, Regina Casé (68) compartilhou em suas redes sociais um momento mais que especial que viveu ao lado de sua grande amiga, Adriana Esteves (52).

A dupla e seus respectivos maridos, Estêvāo Ciavatta (54) e Vladimir Brichta(46), se reuniram durante um jantar super especial, para colocar o papo em dia!

É claro que o encontro não ficou sem um registro e todos posaram para as lentes das câmeras com largos sorrisos no rosto.

Na legenda, Regina falou com carinho desse momento especial ao lado dos amigos: "A gente tava com tanta saudade! Foi tanto assunto,tanto beijo,tanto abraço… Tão bom esse quarteto juntinho… Amo vocês muitão!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que povo lindo e talentoso!", disse um. "O encontro de milhões!", escreveu outro. "Lindos demais!", falou um terceiro.

Confira o grande encontro que Regina Casé e seu marido tiveram com Adriana Esteves e Vladimir Brichta: