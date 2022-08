Regiane Alves recorda fotos dos bastidores de 'Laços de Família'

Atriz Regiane Alves relembra as gravações de 'Laços de Família' e compartilha fotos com o elenco da novela

Redação Publicado em 25/08/2022, às 11h18

A atriz Regiane Alves (43), aproveitou a quinta-feira, 25, para compartilhar um TBT especial. Ela relembrou a personagem Clara, de Laços de Família.

Através de seu perfil no Instagram, Regiane Alves compartilhou diversas fotos ao lado do elenco. Ela relembrou fotos com Vera Fisher, Reynaldo Gianecchini, Juliana Paes e Lilía Cabral. Na época, Regiane estava iniciando sua carreira.

"#Tbt dos bastidores de Laços de Família. Oh época boa, com elenco maravilhoso!!! Saudades.Quem lembra da Clara, a chata da novela?", escreveu na legenda da publicação.

Veja as fotos de Regiane Alves em 'Laços de Família':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves resgata cliques antigos de sua primeira personagem:

Recentemente, Regiane Alves revirou o baú e dividiu com os seguidores alguns registros de sua primeira personagem na televisão. Ela estreou na novela Fascinação, de Walcy Carrasco (70), que foi ao ar em 1998, no SBT. Nas imagens compartilhada no Instagram na tarde desta quinta-feira, 18, a atriz aparece bem novinha, vestida de noiva, ao lado do ator Marcos Damigo (49), que interpretava Carlos Eduardo.

Ao compartilhar os registros, Regiane celebrou sua primeira personagem. "O começo de tudo... quem lembra de Fascinação? Nela fiz a Clara, a minha primeira personagem na TV. #tbt", escreveu ela na legenda da publicação.

