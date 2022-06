Rebel Wilson foi pressionada a assumir relacionamento com empresária por colunista de celebridades

Jornal australiano se desculpa por 'forçar' atriz Rebel Wilson a assumir bissexualidade e namoro com empresária

Redação Publicado em 13/06/2022, às 09h10

Na última semana, 10, a atriz Rebel Wilson (42), de Pitch Perfect (2012), compartilhou uma foto com sua nova parceira, dizendo que havia encontrado o amor e sua "Princesa da Disney".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebel Wilson (@rebelwilson)

Porém, a estrela australiana confirmou que sua decisão de se assumir não foi inteiramente dela, e sim de um colunista de celebridades que estava prestes a publicar detalhes sobre o seu relacionamento com a empresária Ramona Agruma.

Em suas redes sociais, a australiana respondeu que não foi sua escolha sair do armário e afirmou que era uma "situação muito difícil, mas estava tentando lidar com isso com graciosidade".

Thanks for your comments, it was a very hard situation but trying to handle it with grace 💗 — Rebel Wilson (@RebelWilson) June 12, 2022

O colunista de celebridades Andrew Hornery havia dado a cantora um prazo de um dia e meio para ela assumir o romance e contar a história. O texto provocou críticas generalizadas nas redes sociais, com ativistas LGBTQIA+ dizendo que era inaceitável pressionar as pessoas a saírem do armário.

Em resposta a polêmica, o jornal inicialmente negou ter pressionado a atriz nessa situação, dizendo que havia "simplesmente feito perguntas". Porém, o colunista admitiu que houve "passos mal dados em nossa abordagem".

No texto, ele escreveu que tinha "detalhes suficientes para publicar" e "várias fontes", antes de especificar o prazo de sexta-feira às 13h. De acordo com as informações, a cantora não respondeu ao e-mail antes de fazer sua própria postagem.

Mas em sua coluna original, o repórter alegou que Rebel Wilson havia "optado por capitalizar em cima da história" depois que ele entrou em contato com ela. Ele acrescentou que "a escolha dela de ignorar nossas perguntas discretas, genuínas e honestas foi, em nossa opinião, decepcionante".