Raven-Symoné revela a causa da morte do irmão caçula: ‘Ele lutou’

A atriz Raven-Symoné surpreendeu ao revelar que seu irmão caçula morreu há um mês e revelou o que aconteceu com ele em texto emocionante

A atriz Raven-Symoné, conhecida por ser a protagonista da série As Visões da Raven, está de luto. Isso porque o irmão caçula dela, Blaize Pearman, morreu aos 31 anos de idade. A morte dele aconteceu há um mês, mas só foi revelada publicamente nesta semana pela atriz, que também contou a causa da morte.

Na segunda-feira, 11, Raven completou 38 anos de idade e fez uma declaração para agradecer pelas mensagens de carinho em seu aniversário. Porém, ela contou que não estava plenamente feliz por causa do luto pela morte do seu irmão. O rapaz morreu em decorrência de complicações de um câncer de cólon.

“É difícil comemorar plenamente sabendo que eu estou aqui e ele não. Foi um pouco agridoce para mim, para ser honesta, porque no mês passado perdi meu irmão, Blaize. Ele lutou contra o câncer de cólon por cerca de dois anos e está em um lugar melhor agora. Ele é amado e faz falta, e as emoções entram e saem do meu corpo, da minha mente e da minha família parecem uma montanha-russa”, disse ela.

Causa da morte do ator Angus Cloud

O ator Angus Cloud, que atuou na série Euphoria, faleceu aos 25 anos de idade em 31 de julho. Agora, a causa da morte dele foi compartilhada na imprensa internacional com o resultado do exame de toxicologia.

De acordo com a revista People, o ator faleceu em decorrência de uma intoxicação aguda após uma overdose acidental. O legista responsável informou que encontro cocaína, metanfetamina, fentanil e benzodiazepínicos no corpo do ator após a sua morte.

Vale lembrar que a morte de Cloud foi confirmada por sua família em um comunicado. Na época, ele foi encontrado sem vida em sua casa em Oakland, na Califórnia. “É com o coração pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que seu falecimento possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, risadas e amor por todos”, informaram na época.