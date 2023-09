Ratinho manda recado corajoso para Luciano Huck ao vivo: "Fica feio"

Ratinho manda recado corajoso para o apresentador e diz que está sendo "copiado"

Sempre dono de uma personalidade forte, o apresentador Ratinho surpreendeu os telespectadores ao mandar um recado direto para Luciano Huck durante o programa que foi exibido pelo SBT nesta quinta-feira, 31.

“Mas agora eu quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Ele está copiando um quadro nosso! Esse quadro aí, que ele vai fazer no domingo, eu fiz no meu programa e foi eu que inventei”, disparou ele sem o menor pudor.

Ele então disse que ele poderia se inspirar, só deveria confessar. “Você quer copiar, copia! Mas pede para mim. Pede que eu deixo, pois daí não fica feio. Quando eu copio os outros, por exemplo, eu chego e aviso: ‘Eu vou copiar vocês'”, continuou.

Bem humorado, Ratinho avisou que ia pedir o pagamento dos direitos autorais. “Mas agora você vai colocar [no programa] um negócio que eu criei e sem me avisar. Luciano Huck, eu vou querer royalties!”, disse.

Embora não tenha citado nomes, o quadro de Luciano Huck que vitimou as críticas é O Brasileiro Precisa Ser Estudado, que estreia no Domingão neste final de semana. O quadro será composto por virais das redes sociais e estrelado por Lívia Andrade.

Treta nos bastidores?

O apresentador Ratinho revelou que sua relação com Gugu Liberato ficou estremecida por anos. Mesmo trabalhando no mesmo canal, o SBT, os dois não se davam bem. Tudo aconteceu por uma disputa interna que rolou no passado.

Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, videocast comandado por Flávio Ricco e Gabi França, o apresentador explicou detalhes do que aconteceu no passado. Ele disse que se sentiu traído.