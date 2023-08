Ratinho explica briga com Gugu Liberato nos bastidores: "Eu estava chateado"

Ratinho explica briga com Gugu Liberato; os dois não eram próximos mesmo trabalhando no SBT

O apresentador Ratinho revelou que sua relação com Gugu Liberato ficou estremecida por anos. Mesmo trabalhando no mesmo canal, o SBT, os dois não se davam bem. Tudo aconteceu por uma disputa interna que rolou no passado.

Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, videocast comandado por Flávio Ricco e Gabi França, o apresentador explicou detalhes do que aconteceu no passado. Ele disse que se sentiu traído.

“A gente estava meio… Não brigado, mas eu estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um salário melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém pra trabalhar comigo”, revelou Ratinho.

Questionado se ficou chateado com a decisão do amigo, ele foi enfático. "Fiquei porque eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo”,declarou ele dizendo que nunca teve qualquer problema pessoal com Gugu Liberato.

Ratinho presta homenagem ao neto

Recentemente, o apresentador Ratinho (67) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique encantados de seus netos. O artista do SBT publicou em seu perfil no Instagram uma foto de Noah (5) ao lado de seu irmão recém-nascido, Davi. O bebê, filho de Gabriel Massa e Bruna Januário, nasceu repleto de saúde.

Ao compartilhar o registro, Ratinho mostrou que realmente é um avô babão. "Ser pai é experimentar um amor incondicional e uma felicidade indescritível, imagina ser avô?! É tudo isso e em dobro!", celebrou o apresentador.

Em seguida, ele celebrou a chegada de mais um neto. "A família aumentou e agora tenho também o Davi, aqui na foto com irmãozinho Noah. Aqui, a duplinha de netos caçulas porque a minha felicidade como avô totaliza em 9 netinhos, contando estes carinhas aí da foto", completou ele.