Ratinho comove fãs ao comemorar os 5 anos do neto: "Vovô te ama muito"

Ratinho comove fãs ao comemorar a data; ele é muito ligado ao pequeno que é seu xodó

Sempre ligado à família, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, comoveu os fãs nesta quarta-feira, 12, ao comemorar o aniversário de 5 aninhos do neto, Noah Massa.

Em seu perfil oficial, o contratado do SBT compartilhou um vídeo em que aparece em momentos de carinho com o pequeno que é o seu xodó.

"Hoje, 12 de abril de 2023, meu netinho Noah completa 5 aninhos. Então, antes de qualquer coisa, quero compartilhar aqui este vídeo de homenagem para ele. Saiba que o vovô te ama muito! Que Deus abençoe e proteja sempre! Feliz aniversário meu amor!", declarou ele.

Noah nasceu com hidrocefalia e é muito próximo do apresentador que também é empresário e dono de um conglomerado de mídia no Paraná. Sempre que a rotina atribulada de compromissos profissionais permite ele aparece na companhia do pequeno.

Além de Noah, o empresário é avô de Carlos Alberto, Alana, Yasmin, Gabriele, Aurora e Alícia.

Em março, o apresentador emocionou os fãs ao resgatar momentos da festa de 15 anos da neta, Yasmin Massa. Em seu perfil, ele mostrou fotos e vídeos da cerimônia que foi toda trabalhada no luxo.

"As melhores coisas da vida não são coisas, mas sim pessoas. Amo minha família, incondicionalmente. Esta foto foi de sexta-feira num momento muito especial, celebrando os 15 anos da minha neta Yasmin. Boa semana para todos!", disse ele ao compartilhar as fotos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

ALTA HOSPITALAR

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, recebeu alta hospitalar para seguir com a sua recuperação em casa. Ele passou por uma cirurgia no joelho nesta semana e ficou alguns dias em observação no hospital. Agora, ele já está em casa e registrou o momento nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 16, Ratinho mostrou uma foto na sala de sua casa. Ele apareceu sentado no sofá e com o pé apoiado em uma cadeira de rodas enquanto participava de uma reunião de vídeo pelo computador.