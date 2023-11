Raridade: irmã de Silvio Santos aparece em programa de TV e manda recado carinhoso

Irmã de Silvio Santos aparece em programa de TV e manda recado; ela esteve ao lado da sobrinha, Patrícia Abravanel

Um momento inesperado vai ao ar no SBT nos próximos dias. É que Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, participou das gravações do programa que leva o nome do grande ícone da televisão.

No momento, comportamento pela sobrinha Patrícia Abravanel, as duas surgem juntinhas nos bastidores. A visita foi marcada por uma fala inédita da irmã do "patrão". Carinhosa e também carismática, ela mandou um recado.

"Sei que esse auditório é o mais querido do Brasil. Vocês são as colegas de trabalho [do Silvio] e espero que continuem assim por muito tempo amando a Patricia também", disse ela.

A aparição de Sara Abravanelacontece após uma das filhas de Silvio Santos explicar o afastamento sem volta do apresentador. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse Cintia Abravanel ao podcast de Christina Rocha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pra você Patricia ❤️ (@princesaabravanel_telov3)

A foto mais recente de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na internet no dia 5 de outubro de 2023. Ele surgiu em uma foto inédita durante a festa de aniversário de sua filhaPatricia Abravanel, que completou 46 anos de vida em 4 de outubro.

Patricia reuniu seus pais, Silvio Santos e Iris Abravanel, junto com suas irmãs, sobrinhos e filhos para celebrar a sua idade em uma festa simples em casa. Ao compartilhar o álbum de fotos da comemoração, ela exibiu a foto rara do pai.

Na imagem, o comunicador veterano apareceu de pijama preto e branco e sorridente ao posar abraçado com Patricia e Iris. Vale lembrar que ele está longe da TV há alguns meses e é substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT.