Rafa Kalimann aproveita o dia ao lado de Isabel Teixeira e Juliette

A influenciadora Rafa Kalimann mostrou nas redes sociais alguns momentos do seu dia ao lado da atriz Isabel Teixeira e da cantora Juliette

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 19h16

Nesta terça-feira,1, Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao aproveitar seu dia ao lado de Isabel Teixeira e Juliette.

A influenciadora vestiu um vestido curtinho xadrez das cores vermelha e preta para passear por São Paulo com a atriz de “Pantanal” Isabel Teixeira.

Após o passeio, a participante do BBB 20 apareceu nos estúdios da Rede Globo invadindo o camarim de Juliette.

A vencedora do BBB 21 usava um vestido brilhante escuro e curto, e foi interrompida por Kalimann: "Pode dar spoiler do look?"

Juliette elogiou a amiga que usava um vestido preto curtinho e transparente nas laterais, exibindo o corpo escultural: "Gostosa".

Reprodução: Instagram

Look!

Recentemente, Rafa deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto na qual aparecia de trocando e colocando um look luxoso.

Em um quarto, ela surgiu apenas de calcinha fio-dental enquanto cobria a sua intimidade com os braços e recebia ajuda para se vestir. Na legenda, ela colocou apenas o emoji de um coração preto.