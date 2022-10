Rafa Kalimann surge só de calcinha ao posar trocando de roupa

Rafa Kalimann mostra foto de sua troca de roupa antes de um evento e aparece só de calcinha fio-dental

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 16h24

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto ousada. Nesta quarta-feira, 26, a musa compartilhou um álbum de fotos do seu look para um evento fashion e surpreendeu ao aparecer trocando de roupa.

Em um quarto, ela surgiu apenas de calcinha fio-dental enquanto cobria a sua intimidade com os braços e recebia ajuda para se vestir. Na legenda, ela colocou apenas o emoji de um coração preto.

Rafa Kalimann conta detalhes sobre o namoro com José Loreto

Há poucos dias, Rafa Kalimann participou do podcast PodDelas e abriu o jogo sobre seu namoro com o ator José Loreto. Os dois começaram a namorar há poucas semanas e estão curtindo muito o clima de romance.

“A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano e profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo. Ele fez aquele vídeo servindo café, e eu com a maior cara de boba. Foi para o Twitter e a galera falou que eu estava com tesão nele. Isso viralizou, e eu fiquei muito brava. Normalmente, eu tenho mesmo, mas não ali, não daquele jeito", brincou ela.

Então, ela comentou sobre o reencontro deles no programa Domingão com Huck. Eles já se conheciam, mas ficaram muito tempo sem contato até se reencontrarem no programa de TV. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", declarou.

