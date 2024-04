Rachel Sheherazade revela crise emocional após expulsão de A Fazenda: ‘Queria voltar’

Nova apresentador de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade relembra crise emocional após expulsão de A Fazenda durante coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil

Nova apresentadora de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade (50) teve crise emocional após sua expulsão de A Fazenda 15. A jornalista deixou o reality show rural após colocar a integridade física de Jenny Miranda em risco, o que é uma quebra de regra grave. Durante coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a contratada da Record diz que demorou para se conformar com sua nova realidade.

"[Lá dentro] muda tudo, tem o tempo que você passa pela tristeza de ficar longe dos seus, você passa pela saudade, passa por vários desafios, você pensa em ir embora, pensa em desistir, jogar pro ar... Depois você se fortalece e percebe que aquilo ali virou o seu mundo, aquelas pessoas viraram a sua família de uma certa forma. Tudo o que você pensa é viver aquele dia a dia e vencer cada dia para ficar lá mais tempo", conta ela.

A apresentadora se tornou favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão desde que foi anunciada no elenco da temporada. Apesar de ter opiniões fortes no jogo, ela passou a primeira semana com saudades dos filhos, o que a fez ficar mais tempo no quarto sem interagir com os colegas de confinamento.

Rachel Sheherazade deixou o programa após afastar Jenny Miranda com as mãos no rosto, o que a produção classificou como agressão física. Ela deixou o programa quando sua torcida fora da casa estava consolidada como a mais forte.

O fato de ter deixado o programa e a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão escapar gerou uma crise emocional na apresentadora. "Quando eu saí do reality e [estava indo para] casa eu falava assim: 'Quero ver meus filhos, quero sentir o cheiro dos meus filhos, quero abraçar meus filhos'. Quando cheguei e fiz tudo isso, chorei, eu respirei e queria voltar", revela.

"Eu falava [chorando]: 'Meus amigos ficaram lá, eu preciso protegê-los, preciso estar com eles'. Eles foram mesmo a minha família, eu fiz amigos em que uma era a filha, a outra era amiga, outro era filho, o outro era o companheiro amigo, eu me encontrei nessas pessoas razões para continuar e me fortalecer dentro do jogo", conclui.