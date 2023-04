The Masked Singer: Vitória-Régia vence a final do programa; veja quem é a famosa

Vitória-Régia vence a final do programa que será exibido neste domingo na Globo

A final da terceira temporada do The Masked Singer será exibida somente no próximo domingo (9), mas já foi gravada pela Globo no mês passado. Por isso, já se sabe quem foi o grande campeão da competição.

Abelha-Rainha, DJ Vitória-Régia e Galo disputam o prêmio final. Só que quem vai se dar bem é a planta. Isso mesmo: uma mulher será a grande campeã do reality apresentado por Ivete Sangalo.

A Vitória Régia é a ex-BBB Flay, participante do BBB20. Ela se tornou a grande vencedora e agora faz parte do time de vencedores do reality show que conta com a cantora Priscilla Alcântara (Unicórnio) e o ator David Junior (Dragão).

Os outros finalistas são o rapper Xamã (Galo) e a Larissa Luz (Abelha-Rainha) são os outros concorrentes da grande final que será exibida pela Globo neste final de semana. As informações são do colunista André Romano, do 'Observatório da TV'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

SEMI-FINAL SURPREENDEU

O episódio do programa The Masked Singer Brasil deste domingo, 2, desmascarou a personagem Vovó Tartaruga , que encantou o público ao longo de toda a temporada com seu jeito descontraído e extrovertido. A atriz que interpretou a personagem foi Nanda Costa, um nome que era uma aposta para a personagem nas redes sociais há algumas semanas.

No palco, ela contou sobre a alegria de ter sido convidada para o projeto. “Fui convidada na primeira temporada, eu estava grávida e ninguém sabia. E eu não pude. Na segunda, eu estava de licença maternidade. Eu confesso que estava com muito medo e eu estava com muita vergonha de cantar. E me contaram que não era só cantar. É muito divertido. Eu gosto muito de fazer vozes, dublagem”, afirmou ela.