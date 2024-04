Quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2024? Ator por trás do bode foi revelado em fevereiro

Final do The Masked Singer Brasil confirmou informação exclusiva divulgada pela CARAS Brasil em fevereiro

Como já era esperado por muitas pessoas, a final do The Masked Singer Brasil aconteceu neste domingo, 7, com a disputa entre Sereia Iara, Bode e Preguiça. Assim como revelado pela CARAS Brasil em fevereiro, o vencedor da temporada de 2024 do reality show foi Silvero Pereira, que usava a fantasia de bode.

Com uma trajetória artística de mais de 20 anos e duas novelas da Globo no currículo, Silvero Pereira foi consagrado como o vencedor depois de fazer um verdadeiro espetáculo ao longo do programa. O ator, que recentemente deu vida a Zaquieu, em Pantanal, levou a melhor entre os concorrentes.

Através de uma performance emocionante ao som da música Poema, um clássico da voz de Ney Matogrosso. Ele também chamou atenção e conquistou os jurados com a apresentação da música Força Estranha, conhecida pela voz de Caetano Veloso.

Ainda durante a atração, também foram revelados os nomes de Ludmillah Anjos, que está por baixo da fantasia de Preguiça, e Evelyn Castro, a dona do traje de sereia. A última ficou em terceiro lugar, deixando a finalíssima acontecer entre Ludmillah e Silvero.

Leia também: Supla revela perrengue após eliminação do The Masked Singer: 'Estava me segurando'

Apesar da disputa acirrada, os jurados optaram por dar a vitória ao bode e deixando a Preguiça em segundo lugar. Depois de ser desmascarado, o ator comentou sobre como estava feliz e realizado com sua participação no programa.

“Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco”, disse.

Vale destacar que no início da temporada, durante a apresentação do Bode com a canção Sangue Latino, José Loreto chegou a opinar que o dono do personagem seria Silvero Pereira, mas o nome não seguiu na disputa. "Se não for, eu tiro minha roupa", palpitou o jurado, que foi contrariado por Paulo Vieira. O humorista arriscou, na brincadeira, que seria Juliette Freire. Em outros momentos, Whindersson Nunes também foi sondado como o bode.