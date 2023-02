Quem é Giovanna Grigio? Conheça a atriz cotada para viver Xuxa no cinema

A atriz de apenas 25 anos pode viver Xuxa em filme sobre a apresentadora

Conhecida por sua longa e icônica carreira nas telinhas brasileiras, a vida recheada de Xuxa Meneghel (59) vai render adaptações para as telonas. Além de um documentário assinado por Pedro Bial (64), sua história vai servir de base para o filme Rainha, que depois será transformado em série pelo Globoplay. O longa, que está para sair do papel há muito tempo, finalmente vai ser gravado. Várias atrizes já fizeram o teste para estrelar como Rainha dos Baixinhos e, segundo o colunista Fefito, do UOL, Giovanna Grigio (25) é quem está cotada para o papel.

Iniciando a carreira bem pequena, a atriz de apenas 25 anos já estrelou várias produções famosas, e alcançou sucesso por seu protagonismo no remake de Chiquititas, do SBT. Ela participou de Malhação e, atualmente, está na série Rebelde, da Netflix. Em seu aniversário, Giovanna compartilhou uma mensagem no Instagram sobre sua trajetória: "Ontem fiz 25 anos e a crise do 1/4 de século me pegou de jeito! Esses últimos anos foram intensos, difíceis e bonitos demais! Conheci pessoas maravilhosas, fui a lugares que antes só existiam nos meus sonhos, me redescobri incontáveis vezes como pessoa, me vi crescer como artista, lidei carinhosamente com a depressão que eu descobri que me acompanha há mais de um ano".

"Chorei, ri, senti demais, senti de menos, fiz merda, e gracias a Dios que vivi intensamente tudo isso! Porque eu vim pra esse mundo pra viver cada segundo que eu tenho pra mim! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho! Sejamos felizes!", encerrou a jovem que pode interpretar a Xuxa.

Ela foi a favorita para interpretar a Rainha dos Baixinhos, passando Vitória Strada (26) e Fernanda Marques (57), que também fizeram o teste para o papel. O segredo que marcou a audição bem sucedida foi aparecer caracterizada como a icônica apresentadora no teste de elenco . Segundo o colunista Fefito, a semelhança foi tão grande que surpreendeu os produtores, tornando-a preferida para o papel.

Com direção da argentina Daniela de Carlo, Rainha promete chegar aos cinemas brasileiros e ao Globoplay ainda esse ano, porém na plataforma de streaming ganhará um formato de série em oito episódios. Na mesma plataforma, vai ser disponibilizado o documentário que homenageará a vida de Xuxa, dirigido por Pedro Bial. Depoimentos inéditos vão construir a narrativa que apresentará o lado profissional e pessoal de uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira.