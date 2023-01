Giovanna Grigio completa 25 anos e revela crise: ‘Me pegou de jeito’

Atriz Giovanna Grigio faz 25 anos de idade e reflete sobre momentos ao longo de sua vida

Na última quinta-feira, 19, a atriz Giovanna Grigio (25) completou 25 anos de idade, e nesta sexta-feira, 20, ela aproveitou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre a crise que vem sentido ao chegar à 1/4 de século.

“Ontem fiz 25 anos e a crise do 1/4 de século me pegou de jeito! Esses últimos anos foram intensos, difíceis e bonitos demais! Conheci pessoas maravilhosas, fui a lugares que antes só existiam nos meus sonhos, me redescobri incontáveis vezes como pessoa, me vi crescer como artista, lidei carinhosamente com a depressão que eu descobri que me acompanha há mais de um ano”, começou.

“Chorei, ri, senti demais, senti de menos, fiz merda, e gracias a Dios que vivi intensamente tudo isso! Porque eu vim pra esse mundo pra viver cada segundo que eu tenho pra mim! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho! Sejamos felizes!”, completou, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Giovanna começou sua carreira de atriz na televisão quando ainda era bem nova, mas ganhou mais reconhecimento em 2013, quando foi protagonista do remake da novela Chiquititas, feita pelo SBT. Além disso, viveu Samantha em Malhação: Viva a Diferença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Grigio (@gigigrigio)

Giovanna Grigio curte viagem à Europa e Argentina

Após provar seu talento na teledramaturgia nacional — ela brilhou em Chiquititas, do SBT, e em Malhação, da Globo —, a estrela Giovanna Grigio foi viver a ousada Emília da nova versão de Rebelde, da Netflix, rodada no México. E, como esperado, o sucesso mundial da série trouxe desafios e prazeres à artista. Foi a primeira vez em que ela atuou em espanhol e teve contato com fãs de diversos países.

Para comemorar as conquistas na carreira e renovar as energias, Giovanna partiu rumo às merecidas férias. Ao passar por Barcelona e Madri, na Espanha; por Paris, na França; Londres, na Inglaterra; além da capital argentina, Buenos Aires, ela vivenciou experiências culturais e voltou para casa com a vontade de desbravar o mundo.