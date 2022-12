Após 14 anos, Xuxa volta a brilhar nas telas de cinema

'Uma Fada Veio Me Visitar': Xuxa Meneghel quer levar alto-astral às telonas

Sucesso de bilheteria nos anos 1980, 1990 e 2000, Xuxa Meneghel (59) volta aos cinemas após 14 anos longe dos sets. A CARAS acompanhou o último dia de filmagem de Uma Fada Veio Me Visitar, adaptação do livro de Thalita Rebouças (48), que marca o retorno da Rainha para as telonas. “Eu estou livre, leve, solta, feliz! Estou com a sensação de missão cumprida”, resumiu a apresentadora e atriz.

Com um ano movimentado — ela gravou um documentário para o Globoplay; a série Tarã para a Disney+ e o reality show Caravana das Drags para a Amazon Prime Video —, a artista sentiu que ainda faltava algo. “Depois disso tudo, voltar a fazer uma coisa para criança pra mim seria a cerejinha do bolo”, diz a gaúcha, que uniu sua vontade com a de Thalita, que sempre quis tê-la como a fada Tatu. “Ela foi a fada da minha vida, da minha infância. Ela abraçou a Tatu de uma forma especial. É muito legal ter uma

pessoa que fez parte da minha vida em uma história tão importante para mim”, emociona-se a autora.

Antônia Périssé (16), a Tomtom, faz sua estreia no cinema como Luna, a protagonista do filme. “Eu e a Xuxa tivemos uma química muito boa em cena e fora também, a equipe toda no geral. Foi uma experiência muito boa, que não dá nem para acreditar que está acabando. Já estou com saudade!”, contou a filha da atriz Heloísa Périssé (56) e do diretor de televisão Mauro Farias. “É uma menina que dá vontade de colocar num potinho e levar para casa, porque ela é um doce, vem com o texto dela todo decorado e ainda me ajuda com o meu”, elogia Xuxa.

Na história, a fada Tatu, que adormeceu nos anos 1980, acorda nos tempos atuais e conhece a jovem, que, de cara, se assusta, pois esta fada é diferente do que ela imaginava. “Faço uma fada de 60 anos, com roupas dos anos 1980, e a Luna imagina uma fada novinha”, explica a Rainha, que lembra de uma cena em que sua personagem é chamada de velha. “A Thalita me deixou falar assim: ‘Vocês, jovenzinhos, adoram chamar os outros de velho, querendo ofender. Respeita minhas rugas, respeita minha história!’. Isso é bacana pra caramba, acho que vai fazer com que os adolescentes pensem sobre isso”, torce a gaúcha.

Essa sequência e a proximidade da chegada dos 60 fizeram a apresentadora refletir sobre a idade. Hoje, a loira se policia sobre o que falar, fazer, vestir, mas não por causa do julgamento alheio. “Acho que

nem tudo me é permitido. Não digo para as pessoas, mas acho que pra mim, eu sendo mãe, uma pessoa que é exemplo para muita gente, tenho que dar uma segurada, porque influencio as pessoas. Então, o julgamento é meu. Por exemplo, falei para todo mundo que queria fazer uma plástica aos 60 anos. Eu vou chegar aos 60 e não quero mudar minha cara. Eu me olho no espelho e ainda estou gostando do que eu estou vendo”, afirma.

Apesar de ser uma figura muito querida, Xuxa não escapa dos comentários maldosos nas redes sociais, principalmente a respeito de sua aparência. “As pessoas que criticam são as que me viam quando eram jovenzinhas e estão se vendo velhas também. Não é que as minhas rugas incomodam a mim, incomodam a elas, porque elas se veem em mim, se veem mais velhas”, analisa ela, que procura se colocar no lugar dos haters. “Estou bem pelo fato de continuar trabalhando legal, de ter um cara do meu lado que me ama do jeito que sou. Nem todo mundo tem a sorte que tenho. Eu entendo que os haters precisam de carinho”, diz.

Durante o bate-papo nos bastidores, Xuxa também falou sobre um assunto que permeou o ano dela: o envolvimento político. “Não dei minha cara, eu dei meu corpo todo a tapa”, afirma a apresentadora, que, até então, se via como uma pessoa apolítica. Apesar de sempre se colocar à disposição para fazer campanhas de graça a favor das crianças, a gaúcha não se sentia apta a falar sobre política. Só que, no atual governo, ela se sentiu na obrigação de se manifestar. “Não era que eu era a favor ou queria levantar a bandeira de um partido ou alguém. Mas essa pessoa estava indo contra tudo que eu imaginava como certo. É homofóbico, é machista, é racista... Você não precisa trabalhar para o público infantil para combater a violência contra a criança, não precisa ser negro para ser contra o racismo, não precisa ser gay para ser contra a homofobia. Eu me coloquei nesse lugar e achei que, por essas pessoas, era o momento de falar alguma coisa. Até acho que fiz pouco pela indignação que eu tive”, avalia.

Esse posicionamento refletiu na sua vida. “Deixei de falar com algumas pessoas próximas a mim porque levantaram a bandeira dele e levantar essa bandeira é dizer que concorda, por exemplo, com homofobia, racismo... Eu não quero essas pessoas perto de mim”, afirma. Para Xuxa, até seu futuro profissional será diferente depois de se posicionar com tanta firmeza. “Por exemplo, vários sertanejos disseram que acreditavam no governo que vai se encerrar. Digamos que eu tenha um novo programa e vá entrevistar algum destes sertanejos. Como vou começar a conversar com essas pessoas? Eu não tenho papas na língua. Depois de tudo isso que aconteceu, para me contratarem, as pessoas saberão que já venho com essa bagagem e que não vou ficar quieta”, avisa.

Fotos: Blad Meneghel