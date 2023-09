Quem é a esposa de Lucio Mauro Filho? Eles completaram 25 anos de relacionamento

Saiba mais sobre Cíntia Oliveira, que é a esposa do ator e humorista Lucio Mauro Filho

O ator e humorista Lucio Mauro Filho está em festa nesta semana ao celebrar os seus 25 anos de relacionamento com a esposa, Cíntia Oliveira. Inclusive, ele fez uma homenagem para a amada nas redes sociais. Saiba mais sobre a esposa dele:

Cíntia Oliveira é empresária, agente e consultora da agência Play 9. Ela também tem a produtora Tudo de Bom Produções junto com seu marido.

Cíntia e Lucio estão casados há 25 anos e são pais de três filhos: Bento, de 19 anos, Luiza, de 17 anos, e a caçula, Liz, de 4 anos. A família vive no Rio de Janeiro.

Recentemente, o ator contou que a chegada da filha caçula não foi planejada. "Tinha acabado de fechar quatro meses sem folga, trabalhando de domingo a domingo. Fazia o ‘Pop Star’ ao vivo e também atuava em ‘Malhação: Viva a Diferença’ quando minha mulher engravidou nesse período. Foi muito 'não' planejado e é um susto que mexe até no casamento. Estávamos completando 20 anos de casados e vivia me perguntando que presente dar a ela. Uma joia? Uma festa de casamento? Aí veio um bebê", contou ao Gshow.

Além disso, ele também contou como foi o pedido de casamento durante uma viagem do casal. "Fizemos uma trilha de três dias na Chapada Diamantina. Aí, no terceiro dia de trilha a gente se pediu em casamento. A gente invadiu uma igreja que estava fechada, sem luz, sem nada. Foi no Réveillon de 2000, Cintia parou de fumar ali. Foi um casamento comandado por Deus e pela natureza, a divindade mais suprema que há. Foi ali, em uma trilha, que a gente viu como era o outro. Vimos se a pessoa reclama, se era companheiro, se faz esforço. Ela sofreu um pouco", disse ele na revista Quem.

Veja a declaração de amor de Lucio Mauro Filho para Cíntia Oliveira:

Ao completar 25 anos de relacionamento com Cíntia Oliveira, Lucio Mauro Filho fez uma declaração de amor para a esposa nas redes sociais. "25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define. Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo. Os melhores presentes da minha vida, foi você me proporcionou: Liz, Luiza e Bento. Jamais teria o sucesso que tenho se não fosse por você. Minha maior fã, que tanto luta por mim, para que minha carreira seja sólida e eu, um profissional respeitado. E eu sou seu maior fã", disse ele.

E completou: "Que mulher foda, parceira leal, super mãe. Amor da minha vida, que bom que tivemos essa surpreendente brecha nas nossas agendas tão complexas, para podermos vir aqui nesse lugar especial, comemorar a vitória do nosso amor. Não existem palavras que possam definir tudo que sinto por você. Metade da minha vida, literalmente. Te Amo!".