Lucio Mauro Filho se declara ao comemorar 25 anos com a esposa: "Amor inexplicável"

O ator Lucio Mauro Filho prestou uma linda declaração para a esposa, Cínthia Oliveira, ao comemorar mais um ano juntos

Lucio Mauro Filho encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma linda declaração para a esposa, Cínthia Oliveira. Nesta segunda-feira, 11, o ator e cantor completou 25 anos ao lado da amada, e fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista, que faz sucesso com sua banda no programa Caldeirão com Mion, da Globo, publicou uma sequência de cliques com dos dois juntos, incluindo uma do começo do relacionamento, e agradeceu por viver diversos momentos ao lado dela.

"25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define. Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo", começou ele.

Em seguida, Lucio falou sobre a família que eles construíram. Os dois são pais de Bento, de 19 anos, Luiza, de 18, e Liz, de 3. "Os melhores presentes da minha vida, foi você me proporcionou: Liz, Luiza e Bento. Jamais teria o sucesso que tenho se não fosse por você. Minha maior fã, que tanto luta por mim, para que minha carreira seja sólida e eu, um profissional respeitado. E eu sou seu maior fã. Que mulher foda, parceira leal, super mãe", acrescentou.

Por fim, o artista se declarou. "Amor da minha vida, que bom que tivemos essa surpreendente brecha nas nossas agendas tão complexas, para podermos vir aqui nesse lugar especial, comemorar a vitória do nosso amor. Não existem palavras que possam definir tudo que sinto por você. Metade da minha vida, literalmente. Te Amo!", completou.

Lucio, vale lembrar, está longe das novelas desde o fim de Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo. Na trama, ele interpretava o advogado Dr. Cardoso.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

