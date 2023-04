Lucio Mauro Filho faz desabafo tocando após assassinato de cinegrafista

Cinegrafista morto por policial filmou 'A Grande Família', obra com Lucio Mauro Filho

O ator Lucio Mauro Filho se disse "estraçalhado" pela morte de um cinegrafista da Globo, Thiago Motta. Ele foi morto a tiros por um policial no último sábado, 1, enquanto assistia ao jogo de Flamengo e Fluminense em um bar perto do estádio do Maracanã.

"Meu coração amanheceu nublado com a triste notícia da partida precoce e violenta do meu querido Thiago Motta. Em 2004, um ano após o nascimento do meu filho, uma briga nas arquibancadas do Maracanã me acendeu um alerta sobre as prioridades da vida. Agora eu tinha uma família formada por mim e nada justificaria uma exposição a tanta violência gratuita", escreveu o artista em seu Instagram.

"Fiz a promessa de passar um ano sem voltar ao estádio. Minha mulher engravidou de nossa filha Luiza e então aquela promessa de um ano se estendeu. Quatro anos depois voltei ao Maracanã num jogo que não valia quase nada, para apresentar o Flamengo para a molecada. Mas eu já não era mais aquele torcedor fanático. Pois onde há violência, estarei sempre do outro lado", garantiu.



"Meu amigo Thiago era um profissional exemplar. Um fera das lentes, que operou a câmera de trabalhos fundamentais na minha carreira, como a Grande Família. Um colega doce, querido por todos. Amante do Samba, da boemia, do bom papo, sempre posicionado. Estou estraçalhado. Meu querido amigo partiu, tomando tiros num bar enquanto assistia seu Flu enfrentar o meu Fla. Hoje não tem comemoração. Só tristeza e saudade. Meus sentimentos à toda a família, amigos e colegas de trabalho desse grande cara. Meu repúdio a todo tipo de violência. Descansa em paz Thiagão", lamentou.

Junto a ele, diversas outras celebridades lamentaram a morte do profissional querido.

Veja: