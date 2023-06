Quatro meses após a morte de Gloria Maria, a família volta a postar no perfil dela no Instagram

Fãs de Gloria Maria são surpreendidos com novos posts no perfil dela nas redes sociais e dizem: 'Muita saudade'

A morte da jornalista Gloria Maria já completou quatro meses em maio e a família e amigos dela decidiram reativar o perfil dela no Instagram. A conta estava sem novas postagens há algum tempo e, nesta quinta-feira, 15, os seguidores foram surpreendidos com três novos posts.

As mensagens exibiam duas fotos de um ensaio fotográfico de Gloria Maria e também uma frase que ela disse. “A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso”, escreveram.

Nos comentários, os fãs se manifestaram sobre os sentimentos com os posts. “Muita saudade!”, disse um seguidor. “Até hoje não acredito. Inspiração sempre”, afirmou outro. “Eterna”, declarou mais um. “Marcou uma geração inteira com seu carisma e inteligência sofisticada, sempre elegante até quando se posicionava, sempre autêntica”, declarou mais um.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Filha de Gloria Maria conta o que quer ser quando crescer

A jovem Maria Matta, de 15 anos, é a filha mais velha da jornalista Gloria Maria, que faleceu em fevereiro deste ano, e usou as redes sociais para revelar curiosidades de sua vida. Ao responder perguntas dos seguidores nos stories do Instagram, ela contou qual é a profissão que quer seguir quando crescer.

“Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela. Inclusive, a jovem contou que também pretende começar a gravar vídeos para a internet. “Pretendo começar a fazer vídeos de dicas de beleza”, comentou.

Além disso, ela comentou sobre como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela.