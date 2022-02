Público mata charada e descobre identidade do Lampião e Maria Bonita do 'The Masked Singer'

Telespectadores opinam e descobrem identidade do Lampião e Maria Bonita do programa musical 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 17h43

Agora com duplas no time de participantes, a atual temporada do programa musical The Masked Singer Brasil está cheia de celebridades mascaradas.

Dentre os competidores deste ano, os personagens Lampião e Maria Bonita já se destacaram no palco, com performances animadas e cheias de sintonia entre eles.

Logo, as apostas nas redes sociais viraram uma febre. Parte do público considera que os fantasiados são o casal de cantores Lexa (27) e Mc Guimê (29).

No perfil dos artistas no Instagram, várias são as mensagens dos fãs da atração da Globo que apontam que eles são mesmo o Lampião e a Maria Bonita. "Amei você e o Guimê no The Masked. Melhor dupla!", escreveu um seguidor da Lexa.

"Que casal maravilhoso no The Masked Singer! Lexa e Guimê têm chances de vencer a atração, são ótimos juntos!", apostou outro telespectador na web.

