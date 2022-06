Prova da Comida do No Limite já tem data para ir ao ar; veja o que será servido

Os participantes do No Limite passaram pela famosa Prova da Comida; confira a chamada

Publicado em 11/06/2022

A prova mais esperada e temida do No Limite já tem data para ser exibida! Na próxima terça-feira, 14, o público vai se divertir com a famosa Prova da Comida.

A TV Globo já está divulgando a chamada no episódio onde os participantes provam iguarias nada convencionais.

Durante o desafio já foram servidos olho de cabra, ovo galado, baratas e outros insetos.

Na temporada anterior, a ex-BBB Carol Peixinho conseguiu comer todos os pratos. "Eu fui pra prova muito confiante. Tenho um paladar de fato exótico, eu falei 'como qualquer coisa que colocarem aí'", disse ela durante a sua temporada.

