Por que Marina Ruy Barbosa não raspou a cabeça em novela? Atriz esclarece boatos

Fim do mistério! Marina Ruy Barbosa coloca ponto final em rumores e explica verdadeiro motivo para não raspar a cabeça em 'Amor à Vida’

Marina Ruy Barbosa enfrentou uma grande polêmica enquanto interpretava 'Nicole' na novela da Globo 'Amor à Vida'. Sua personagem, que sofria de câncer terminal, gerou grandes expectativas para a atriz raspar a cabeça. Agora, uma década após o término da trama, ela decidiu colocar um fim no mistério e contou por que evitou a mudança drástica.

Na época, a decisão de Marina causou bastante burburinho e até o autor da novela, Walcyr Carrasco, se manifestou. Nas redes sociais, ele revelou que decidiu não raspar o cabelo da personagem atendendo ao pedido dos fãs. No entanto, a ruiva apresentou um motivo diferente para não ter passado pela transformação em seu novo pronunciamento.

O assunto voltou à tona quando Bella Campos declarou que só rasparia os fios se recebesse um cachê de R$ 5 milhões para compensar possíveis perdas de trabalhos publicitários. Diante a revelação, internautas destacaram que Marina também não raspou a cabeça e a atriz finalmente se pronunciou para esclarecer o motivo em um comentário nas redes sociais.

Ao contrário de Bella, Marina explicou que não tomou a decisão por questões financeiras: “Na época que eu fui chamada foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole. Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou”, iniciou a declaração em seu Instagram.

“O autor acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca. Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e, juntos, vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada”, Marina apontou as mudanças no enredo.

Por fim, a atriz, que mantém os fios ruivos, demonstrou que se mantém aberta para passar por transformações, contanto que faça sentido para seu trabalho: “Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um”, a ruiva concluiu a declaração e colocou um ponto final após uma década de rumores.

