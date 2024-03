Marina Ruy Barbosa faz rara aparição sem maquiagem na web: ‘Sem filtros’

Mudou muito? Marina Ruy Barbosa impressiona ao ostentar beleza natural em vídeo sem maquiagem e sem filtro nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 27, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores com uma rara aparição em suas redes sociais. Sempre discreta, a atriz compartilhou um vídeo se exibindo totalmente de cara limpa. Claro que a ruiva não decepcionou e ostentou muita beleza natural sem maquiagem e, principalmente, sem filtros.

Através dos stories do Instagram, Marina explicou que apareceu de rosto lavado para promover uma marca de maquiagem da qual é embaixadora. Antes de aplicar alguns produtos, a famosa exibiu suas sardinhas ruivas e as bochechas naturalmente coradas: ‘Bom dia! Aparecendo aqui sem maquiagem e sem filtros para falar sobre rotina’, contou.

Na sequência, a atriz explicou que costumava ter preguiça, mas que considera importante cuidar da pele e se arrumar. Por fim, ela exibiu sua rotina de maquiagem quando está longe dos grandes maquiadores e sets de filmagem. Marina revelou que cobre as ‘imperfeições’ com protetor solar colorido, além de pintar as bochechas de rosa com muito blush.

Para finalizar o vídeo, a ruiva também entregou um de seus principais segredos de beleza, que é aplicar blush tanto nas pálpebras quanto nos lábios: “Ainda traz a dignidade de volta. Protegida e mais bonita”, ela brincou com a maquiagem colorida e ainda explicou o truque: “Usei a cor coral para dar um ar de saúde no rosto”, escreveu.

Vale lembrar que nos últimos dias, Marina também agitou as redes sociais ao fazer uma rara aparição em família. Isso porque a ruiva estava na Ásia para compromisso profissional e aproveitou alguns dias de folga para explorar a região na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares, e dos seus pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa.

Nas redes sociais, o pai dela foi o responsável por compartilhar uma foto inédita dos quatro reunidos em um dos pontos turísticos de Seul, na Coreia do Sul. Nas imagens, eles aparecem bem agasalhos por causa do inverno na região nesta época do ano e esbanjaram sintonia no raro registro em família; veja o registro raro de Marina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ruy Barbosa (@pauloruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa se assusta ao receber alerta de terremoto:

Além de passear pela Coreia do Sul, Marina Ruy Barbosa também aproveitou para dar um pulinho no Japão. No entanto, a atriz passou por um grande susto durante sua passagem pelo país. Em suas redes sociais, ela mostrou que recebeu um alerta no celular da Defesa Civil japonesa a respeito de um terremoto de magnitude 5,3. Assustada, ela mostrou para os seguidores sua reação em uma selfie.