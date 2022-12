Polêmica de Camila Queiroz com TV Globo gerou comoção; relembre caso

Atriz Camila Queiroz retornará para TV Globo como protagonista da nova novela das seis

Camila Queiroz (29) está de malas prontas para retornar para a TV Globo em 2023. A atriz foi escalada para ser protagonista de Amor Perfeito, novela das seis que irá substituir Mar do Sertão. A novidade acontece um ano após a artista ser demitida da emissora e gerar a maior comoção nas redes sociais.

Conforme o site Notícias da TV, a decisão de chamar Camila para protagonizar a novela veio após a produção encontrar dificuldades para definir uma atriz para o papel principal. Os diretores estavam divididos entre as atrizes Alanis Guillen, Valentina Herszage e a própria Camila.

Em outudo do ano passado, a saída de Camila da TV Globo rendeu a maior polêmica nas redes sociais, visto que ela havia acabado de estrear a segunda temporada de Verdades Secretas. Protagonista da primeira novela do Globoplay, ela teve sua saída da emissora contestada pelo público.

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", escreveu a emissora.

CAMILA QUEIROZ DESMENTIU A GLOBO

Enquanto as redes sociais estavam em polvorosa com a notícia, Camila resolveu se pronunciar. Através de uma série de stories no Instagram, ela explicou seu lado da história e negou ter feito "exigências inaceitáveis" para a emissora.

"Muito foi falada sobre exigências contratuais inaceitáveis. Vocês sabem que uma vida de um artista é regida por um acordo de vontades. Essas supostas exigências que fiz nada fogem de padrões de contratos de artistas ou qualquer outro profissional que busca uma organização de seu desenvolvimento", disse Camila.

"Nesse caso específico, sugeri uma garantia pela obra. Se dedicar a mais uma temporada significaria para mim abrir mão de outros projetos, é como se fosse alugar uma casa, tem que dar uma garantia. Ela é incomum? Acho que não", afirmou.

Pouco antes, Camila já havia compartilhado um texto onde explicou todos os detalhes da história. No comunicado, ela afirmou que foi enganada pela Globo, já que prometeram que existia a possibilidade dela estar em uma terceira temporada da novela , mas sua personagem acabou sendo morta no final.

"A diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista", revela.

Segundo a atriz, ela teria sido punida por não aceitar renovar o contrato com a empresa. “A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época”, esclarece.