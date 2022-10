Pequena Lo conta história de muleta roubada e diverte auditório do Faustão

Pequena Lo é influenciadora digital PCD e fez o público dar risada nesta segunda-feira,17

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h01

A influenciadora digital, humorista e ativista da causa de pessoas com deficiência Pequena Lo (26) foi convidada do quadro “Pizzaria do Faustão” do programa de auditório “Faustão na Band” desta segunda-feira, 17, e divertiu o público ao lembrar de quando ela teve sua muleta furtada por um homem enquanto dirigia sua motocicleta modelo "scooter", adaptada.

“Eu estava indo para a faculdade. Olhei pelo retrovisor para ver se vinha carro e dei falta de uma muleta. Achei que tinha caído na rua e voltei para pegar. Quando vi tinha um senhor com uma criança no pescoço e segurando guidão [de bicicleta]. O que me chamou atenção nem foi roubar a muleta, mas de como ele segurou isso tudo”, contou, arrancando risos dos convidados e plateia.

“Falaram para eu fazer B.O, mas como eu iria fazer B.O de uma coisa dessas. Não tem condições”, brincou.

Quem é Pequena Lo?

Lorrane Silva, conhecida popularmente pelo apelido Pequena Lo, é psicóloga por formação, mas foi com seus vídeos de humor que conquistou o coração das celebridades e dos fãs brasileiros. Com mais de 10 milhões de seguidores nas principais redes sociais (Instagram e Tiktok), ela posta vídeos tirando sarro do cotidiano brasileiro.

Pequena Lo nasceu com os membros encurtados devido a uma síndrome que até hoje não foi identificada pelos médicos, mas que é associada à displasia óssea.

A influenciadora chegou a contar à Máxima que, ao longo de sua vida, teve que passar por 5 cirurgias, em razão disso: "Eu lembro de tudo! Até de eu entrando na sala de cirurgia. Eu voltando da anestesia.", iniciou ela.