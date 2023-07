Pequena Lo comenta sobre participação em novo programa de Rafael Portugal: "Amei"

A influenciadora Pequena Lo participou do novo programa “Portugal Show”, apresentado por Rafael Portugal

Este ano tem sido de muitas realizações para a influenciadora Pequena Lo. Ainda neste mês, a famosa tiktoker realizou seu primeiro procedimento estético avaliado em mais de 3 mil reais. E, ainda está fazendo diversos trabalhos em sua carreira.

Um deles estreia ainda este ano no canal Multishow. A influencer, que é formada em psicologia, gravou uma participação no programa “Portugal Show” um novo talk-show da emissora do grupo Globo.

O programa, apresentado pelo humorista Rafael Portugal, além de entrevistas com convidados, terá esquetes e brincadeiras que prometem divertir o público. Entre estas brincadeiras estará uma entrevista rápida, chamada de “pensa rápido” que se passará em um banheiro químico.

Sobre sua participação no programa, Pequena Lo comentou: “Poder gravar com o Rafael Portugal foi uma experiência incrível! Ele é um comediante supertalentoso e que admiro muito, principalmente por saber a importância do humor no dia a dia das pessoas, sempre fazendo seu trabalho com leveza e respeito. No set de gravações foi muito divertido, a energia dele é contagiante o que fez com que todo o processo das gravações fosse leve. Amei!”

O ator e comediante Rafael Portugal, ficou conhecido por atuar em esquetes do canal Porta Dos Fundos. Após isso, ganhou destaque por apresentar o quadro CAT BBB na edição de 2021 do reality show. Atualmente, está no ar com o programa “A Culpa É Do Cabral”, com outros humoristas.

Já a influenciadora Pequena Lo viu seus vídeos do TikTok bombarem durante a pandemia da Covid-19. Sempre com muito bom humor, seus vídeos pegam momentos cotidianos da vida. Em entrevista exclusiva à TV CARAS, a comunicadora comentou que houve um receio da sua família quando ela anunciou que iria fazer conteúdos para a internet: "Quando eu quis ir para a internet, meu pai não concordava muito, porque ele sabia que eu poderia sofrer por ter uma condição física diferente. Mas diferente, todos nós somos. Hoje em dia, quando ele me vê onde eu estou, ele fica surpreso! A minha mãe, mesmo com medo, sempre me apoiou".

O talk-show “Portugal Show”, estrelando Rafael, ainda está em processo de gravações e a previsão de estreia no canal Multishow é para outubro ainda deste ano.

Relacionamento!

Em abril deste ano, Pequena Lo anunciou que está solteira novamente. A influenciadora anunciou seu namoro com Christofer Pontes em janeiro deste ano, durante sua festa de aniversário. O ex-casal, porém, já estava se relacionando antes, quando se conheceram em um festival de música em setembro do ano passado.

“Sim, eu terminei meu namoro. Nunca fui de expor minha vida pessoal, então não irei dar detalhes sobre. Desejo sucesso pra ele, e caminhos que seguem", anunciou ela ao site Metrópoles na época.