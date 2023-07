Pequena Lo realiza primeiro procedimento estético; saiba o valor

Influenciadora Pequena Lo revelou que nunca havia realizado nenhum tipo de procedimento estético

A influenciadora Pequena Lo entrou para o time dos famosos que decidiram investir na onda dos procedimentos estéticos. Nesta terça-feira, 4, a mineira esteve em uma clínica em São Paulo para dar uma repaginada no visual.

Ao lado de sua mãe, Lo fez botox preventivo na região da testa. Através de seu perfil do Instagram, ela comentou que é seu primeiro procedimento estético. "To indo fazer uma coisa que eu nunca fiz. Nunca mexi no meu rosto, nunca fiz botox, nunca fiz nada", disse ela antes.

"Já tinham me falado, porque muitas vezes, como a gata é muito expressiva, aí aqui está formando várias linhas, tenho até um buraquinho. Aí vou fazer o preventivo pela primeira vez", contou.

A aplicação do botox de Pequena Lo foi realizada na clínica JK Estética Avançada, na qual foi utilizado toxina botulínica da marca Dysport. Ao todo, a influenciadora desembolsou cerca de R$ 3.800.

Com o sorrisão no rosto, Lo confessou que estava ansiosa para ver o resultado completo do procedimento, que apenas depois de alguns dias ficará visível. "O resultado é mais ou menos em sete dias, não é imediato", disse ela, que retornará ao espaço em 15 dias.

Leia também: Gkay abre o jogo sobre reversão de procedimentos estéticos: “Não teria feito”

Os efeitos da toxina botulínica podem durar de três a quatro meses, mas há casos em que os resultados permanecem até seis meses. No entanto, o tempo de aparecimento dos resultados e sua duração variam de caso para caso.

Ano passado Pequena Lo foi capa da Revista Máxima Digital, a qual ela comentou um pouco sobre sua vida longe dos holofotes. Apesar de suas limitações físicas, a artista garantiu que adora quando os amigos interagem com sua motinha nas festas.

"Eu faço tudo! Eu bebo, danço, paquero, mas nessa parte eu mineira, então eu como quietinha [risos]. Eu gosto de aproveitar, principalmente quando estou com uma turma boa. Subo no palco, dou carona na moto, minha motinho é minha companheira, eu aproveito de tudo no máximo que eu puder. Mas tudo dentro do limite. Passando um pouquinho de vergonha e está tudo ótimo, está todo mundo no mesmo barco", contou.