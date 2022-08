Pequena Lo revela como é sua personalidade por trás das câmeras

Pequena Lo conta curiosidades de sua personalidade, como é em casa e também em uma festa

A influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo, revelou algumas curiosidades sobre a sua vida longe das câmeras. Em entrevista para a capa da Revista Máxima Digital, ela contou como é a sua rotina no dia a dia e também como gosta de curtir uma festa.

"Eu acho que o meu dia a dia gira em volta de gravar conteúdo. Eu acordo, faço minha terapia, minha aula de inglês, por transadas câmeras, eu tenho essa rotina. Eu tenho as minhas prioridades hoje, porque eu estou querendo viajar para fora do Brasil, então estou fazendo as aulas de inglês. Gravo meus conteúdos, que são os vídeos de humor, e os vídeos da marca. Então, o meu dia a dia é todo lotado! O dia todo é um olho no WhatsApp e o outro nos vídeos. A criatividade tem que estar lá em cima. Tem dia que não dá, porque é muita coisa. Às vezes, eu gasto toda a minha criatividade para fazer um vídeo de publi e quando vou gravar os meus, o carisma já está lá no chão. Então, eu tenho que trabalhar para tudo aquilo voltar. A minha rotina é gravação o dia todo! Só o fim de semana que eu não trabalho, mas de segunda à sexta, gravo desde a manhã até a noite", disse ela.

E completou: "Eu sempre falo. A Pequena Lo e a Lorrane têm muita coisa em comum. Eu me acho mais engraçada por trás das câmeras. Porque, querendo ou não, quando você está à frente das câmeras é uma responsabilidade imensa. Você tem que saber o que você fala. O meu humor nunca é sobre criticar o outro para ser engraçada, então eu sigo isso também por trás das câmeras, mas eu acho que é mais espontâneo quando eu estou com a minha família, os meus amigos, que eu vou soltando o que vem. É espontâneo, não é nada pressionado. Os vídeos não têm roteiro, mas acaba que é roteirizado. No dia a dia, eu vivo soltando uma piada, fazendo uma graça".

Então, ela contou que adora uma festa. "Eu faço tudo! Eu bebo, danço, paquero, mas nessa parte eu mineira, então eu como quietinha [risos]. Eu gosto de aproveitar, principalmente quando estou com uma turma boa. Subo no palco, dou carona na moto, minha motinho é minha companheira, eu aproveito de tudo no máximo que eu puder. Mas tudo dentro do limite. Passando um pouquinho de vergonha e está tudo ótimo, está todo mundo no mesmo barco", declarou.

Por fim, a influencer falou de sua personalidade em casa. "Ajuda e é mais preguiçosa? Um pouco dos dois, porque tem que ter o equilíbrio [risos]. A minha mãe trabalha e mora comigo. É um pouco dos dois. Eu tenho minhas responsabilidades, minhas gravações que eu faço, mas também chega um ponto que eu fico muito cansada e minha mãe faz a parte dela em casa. A gente divide! A vida adulta chegou para mim! Eu que pago as contas lá de casa e isso é uma responsabilidade que chegou para mim e eu entrego. É dividido", afirmou. Confira a entrevista completa no site da Revista Máxima Digital!

