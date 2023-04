Pequena Lo rompe o namoro após 7 meses de relacionamento

Pequena Lo está solteira! Ela terminou o namoro com Christopher Pontes poucos meses após assumirem a relação

A influenciadora digital Pequena Lo está solteira novamente! Ela rompeu o namoro com Christopher Pontes. Eles ficaram juntos por apenas sete meses, sendo que assumiram a relação em janeiro deste ano, durante a festa de aniversário dela.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a influencer confirmou a separação, mas prefere não entrar em detalhes. "Sim, eu terminei meu namoro. Nunca fui de expor minha vida pessoal, então não irei dar detalhes sobre. Desejo sucesso pra ele, e caminhos que seguem", disse ela.

Quando assumiu o namoro em janeiro, ela contou que os dois se conheceram durante um festival de música e estão juntos há cerca de cinco meses. “Acabei conhecendo no Rock in Rio. Não divulguei. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é. Mas hoje, na minha festa, ele está aqui. Aí explodiu essa bomba”, disse ela ao site Gshow.

Pequena Lo conta sobre a sua rotina fora das câmeras

Em entrevista na revista Máxima, Pequena Lo revelou detalhes de como é a sua rotina no dia a dia.

"Eu acho que o meu dia a dia gira em volta de gravar conteúdo. Eu acordo, faço minha terapia, minha aula de inglês, por transadas câmeras, eu tenho essa rotina. Eu tenho as minhas prioridades hoje, porque eu estou querendo viajar para fora do Brasil, então estou fazendo as aulas de inglês. Gravo meus conteúdos, que são os vídeos de humor, e os vídeos da marca. Então, o meu dia a dia é todo lotado! O dia todo é um olho no WhatsApp e o outro nos vídeos. A criatividade tem que estar lá em cima. Tem dia que não dá, porque é muita coisa. Às vezes, eu gasto toda a minha criatividade para fazer um vídeo de publi e quando vou gravar os meus, o carisma já está lá no chão. Então, eu tenho que trabalhar para tudo aquilo voltar. A minha rotina é gravação o dia todo! Só o fim de semana que eu não trabalho, mas de segunda à sexta, gravo desde a manhã até a noite", disse ela.

E completou: "Eu sempre falo. A Pequena Lo e a Lorrane têm muita coisa em comum. Eu me acho mais engraçada por trás das câmeras. Porque, querendo ou não, quando você está à frente das câmeras é uma responsabilidade imensa. Você tem que saber o que você fala. O meu humor nunca é sobre criticar o outro para ser engraçada, então eu sigo isso também por trás das câmeras, mas eu acho que é mais espontâneo quando eu estou com a minha família, os meus amigos, que eu vou soltando o que vem. É espontâneo, não é nada pressionado. Os vídeos não têm roteiro, mas acaba que é roteirizado. No dia a dia, eu vivo soltando uma piada, fazendo uma graça".