Pedro Carvalho fala sobre desafio diário de aprender português brasileiro: "Tive aulas"

Em entrevista à CARAS, Pedro Carvalho comentou sobre trajetória profissional no Brasil e celebrou conquistas

Com diversas novelas brasileiras em seu currículo, o galã português Pedro Carvalho (38) precisou se adaptar muito bem a sua nova realidade para conseguir construir uma carreira sólida no Brasil. Em entrevista à CARAS, o artista comentou sobre os desafios de viver a profissão longe de sua terra natal e como foi sua adaptação à nova realidade.

"Sendo um estrangeiro buscando uma carreira de destaque fora de casa, fica tudo mais difícil. Tenho que trabalhar muito e constantemente, além de estudar bastante para dar o meu melhor", disse ele, que iniciou sua carreira no Brasil protagonizando a novela Escrava Mãe, na Record.

Depois de oito anos vivendo na ponte aérea Brasil - Portugal, Pedro conta que se sente preparado para interpretar qualquer papel, principalmente os brasileiros. Mas ele garante que a trajetória foi desafiadora, principalmente para conseguir aprender o sotaque.

“Já falo português brasileiro fluente, mas durante cinco anos tive aulas de fonologia para chegar a isso. Nós achamos que falamos a mesma língua, mas não tem nada disso. Eu aprendi a falar de novo e isso, com certeza, é um grande mérito meu”, frisa.

No ar com a novela Fuzuê, da TV Globo, projeto que marca seu retorno ao Brasil, Pedro conta que tem celebrado mais uma oportunidade de estar em um trabalho no país. “Este é o meu sexto projeto no Brasil, onde já me sinto completamente em casa. Quando fui convidado para fazer esta novela, surgiram outras duas propostas de trabalho, mas optei por Fuzuê. Estou muito feliz, o elenco é fantástico”, elogia ele, que em 2021 atuou na novela Amor Amor, da Sic, em Portugual.

Em tempo, recentemente Pedro entrou em cartaz para inaugurar Riscos, sua primeira exposição de arte, realizada na Galeria Óriq, em Lisboa. Ao todo, são 17 quadros pintados por ele. “O público só conheceu a minha vertente como ator, eu nunca tinha mostrado outra. Há pessoas que têm quadros meus que foram dados por mim. Algumas delas viviam dizendo para eu fazer uma exposição, mas nunca quis expor as minhas coisas, porque é uma intimidade muito grande e muito pessoal, é como mostrar a minha alma. É como se ficasse nu à frente de várias pessoas... Mas decidi arriscar”, explica.