Paulo Vieira revela que entrevistou um fantasma para a TV: 'Juro!'

Paulo Vieira faz relato inesperado sobre entrevista com um fantasma para o programa 'Avisa Lá Que Eu Vou', do GNT: 'Os Caça-Sambração'

O apresentador e humorista Paulo Vieira (30) chocou os internautas ao revelar que entrevistou um fantasma para o programa 'Avisa Lá Que Eu Vou', do GNT. Ele contou que foi acompanhar os Caça-Fantasmas em um casarão e foi surpreendido ao conversar com um fantasma que estava por lá. Inclusive, ele contou que o fantasma foi preconceituoso com ele por causa da cor de sua pele.

“Gente de Deus, hoje eu entrevistei um fantasma. Vim pra Minas entrevistar os Caça-Fantasma Mineiros, que eu chamei de Os Caça-Sambração. E tivemos a brilhante ideia de ir caçar num casarão colonial. Aí a gente ligou os aparelhos e tentamos comunicação por voz. Perguntamos o nome várias vezes e nada. Até que eu disse: 'Não tá falando porque é difícil falar a palavra Coronel né?'. E ele: 'Verdade'. Tranquei as sete comportas anais que vão do reto até a boca. 'E qual o seu nome, Coronel?'. 'Sérgio!'. 'Oi Coronel Sérgio!'. E fui seguindo com aquele gostinho de m*rda na boca. Aí eu disse: 'Você quer conversar com a gente?'. E ele: 'Não'. 'Por que não?'. 'Pare!'. 'Mas por que não quer falar com a gente?'. Aí, meus amigos... Ele falou com muita força: 'Preto!'. Eu juro por Deus e tá filmado. Falei: 'Eu não acredito que eu estou sofrendo racismo do além!'", disse ele.

E completou: "E seguimos lá num papo bem descontraído sobre como tá o mundo hoje, também apareceu uma mulher chamada Rose que tinha muito medo dele (prometi acender uma vela para ela). Perguntei o que prendia ela lá naquele casarão e ela disse: 'Culpa'".

Por fim, Paulo Vieira contou como o fantasma reagiu quando ele falou que estava indo embora. "A gravação terminou quando eu disse: 'Estamos indo embora e nenhum espírito tem permissão para ir com a gente, principalmente o coronel Sérgio. Fique aqui e não vai com a gente!'. E ele disse: 'Eu vou'. Silêncio. 'Eu vou'. Fim", escreveu.