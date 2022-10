Paulo Vieira diz que quer chegar no mesmo lugar que Cauã Reymond e Chay Suede na TV

Queridinho na Globo, Paulo Vieira tem objetivo alto dentro da emissora e quer ser galã de novela

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 10h43

Que o humorista Paulo Vieira (29) é versátil e consegue fazer de tudo um pouco, todos já sabem. Mas para ele, ainda falta uma coisa. Queridinho dentro da Globo, já fez várias coisas, como apresentar o próprio reality show, brincar com os eliminados do Big Brother Brasil e até dublar a princesa Elsa de Frozen. Mas ele ainda quer mais. Almejando alto, o humorista quer chegar ao mesmo posto que Cauã Reymond e Chay Suede já ocuparam, o de protagonista de novela do horário nobre da emissora carioca.

"Eu ainda não fiz protagonista de novela das nove, ainda falta. Se o personagem da novela fosse muito bom, eu toparia, não precisa ser de comédia, nada disso. Estou esperando chegar no nível de Regina Casé para ter o meu Amor de Mãe. Daqui a 30 anos, quero o meu Amor de Pai”, brincou Paulo, durante entrevista para o Notícias da TV.

O momento de Paulo Vieira é ótimo. Se tornando garoto-propaganda de diversas empresas, desde operadora de telefone até tintas de parede, ele fala sobre sua relação com esse mercado. “Isso vem de uma vontade que tinha na minha carreira, que era construir uma figura enquanto comediante e que também tivesse credibilidade. Acho que devo essa credibilidade à minha voz com o meu público na internet. Sempre me posiciono, o público me vê como alguém sincero”, disse.

Paulo Vieira ganha fone caríssimo de empresário

Paulo Vieira ganhou um presente caríssimo de seu empresário e aproveitou para brincar com a situação. O artista ganhou um fone de ouvido da marca de eletrônicos Apple, que custa em torno de R$7 mil.

“Ganhei esse fone de presente do meu empresário. Primeiro, parabéns dona mação, é absolutamente f*da. Segundo, achei que era caríssimo tipo uns R$2 mil? Mermão, é sete conto”, disse. Espantado com o valor do fone de ouvido, Paulo brincou que o empresário deve querer ficar com ele. “Uma moto em cada orelha! Terceiro, claramente, meu empresário quer me comer e o pior é que ele merece. Já estou vendo eu chegando na casa da minha mãe. ‘Quem te deu isso, meu filho?’. Eu: ‘Um senhor grisalho que gosta muito de mim’. Mamãe e papai pensando pensamentos”, brincou.