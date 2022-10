Paulo Vieira ganha fone caríssimo de empresário

Comediante Paulo Vieira fica espantado com valor de fone que ganhou de presente

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 16h59

O comediante Paulo Vieira (29) mostrou em suas redes sociais um presente caríssimo, de uma marca de eletrônicos, que ganhou de seu empresário. O artista aproveitou para brincar que o amigo deve querer “comê-lo”, para presenteá-lo com algo tão caro assim.

Em seu Twitter, Paulo Vieira mostrou o fone de ouvido da Apple que ganhou, que custa em torno de R$ 7 mil, contando que ganhou de seu empresário. “Ganhei esse fone de presente do meu empresário. Primeiro, parabéns dona mação, é absolutamente f*da. Segundo, achei que era caríssimo tipo uns R$ 2 mil? Mermão, é sete conto”, começou o humorista.

Espantado com o valor do fone de ouvido, Paulo brincou que o empresário deve querer ficar com ele. “Uma moto em cada orelha! Terceiro, claramente, meu empresário quer me comer e o pior é que ele merece”, disse.

“Já estou vendo eu chegando na casa da minha mãe. ‘Quem te deu isso, meu filho?’. Eu: ‘Um senhor grisalho que gosta muito de mim’. Mamãe e papai pensando pensamentos”, brincou sobre como seus pais vão ficar surpresos com o presente caro que ele recebeu.

Os seguidores de Paulo aproveitaram para brincar também sobre a situação, comentando bastante sobre o valor do fone. “Claramente você está enriquecendo seu empresário”, disse uma. “Se alguém me der um fone de R$ 7 mil eu deixo me comer tranquilamente”, brincou outro. “Paulo, vê se o seu empresário quer comer mais alguém também”, pediu uma terceira usuária.

Veja a publicação de Paulo Vieira no Twitter sobre o fone:

ganhei esse fone de presente do meu empresário



primeiro, parabéns dona maçã, é absolutamente foda



segundo, achei que era caríssimo tipo uns 2 mil… MERMÃO É 7 CONTO



UMA MOTO EM CADA ORELHA!!!



terceiro, claramente meu empresário quer me comer



e o pior é que ele merece pic.twitter.com/KqWzC5oZAK — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 21, 2022

