Paulo Vieira publica foto só de cueca e reação da namorada diverte web

Humorista Paulo Vieira compartilha foto usando apenas cueca e entra na brincadeira após comentário da namorada, Ilana Sales

O humorista Paulo Vieira (29) impressionou os internautas ao compartilhar um registro ousado nas redes sociais na noite de terça-feira, 20!

Em sua conta no Twitter, o comediante, que comandou o quadro Big Terapia no BBB 22, apareceu usando apenas cueca em selfie no espelho deitado na cama. "Vou biscoitar que eu ganho mais", brincou Paulo ao legendar a imagem.

Os seguidores elogiaram o famoso, que chegou até a ser comparado com o rapper baiano Baco Exu do Blues (26). A namorada do artista, Ilana Sales, também fez questão de comentar a postagem com um pedido. "APAGA AGORA!!! F**!!", escreveu Ilana. "Habla mesmo mamis", "Alguém vai apanhar kkkkk", "Êta bagaceira kkkkkk", se divertiram os internautas.

Na sequência, Vieira respondeu a amada com uma sequência de fotos em que ela aparece exibindo o corpaço e maiô: "Engraçado", disse ele, usando um emoji de olho. "VOCÊ QUER MESMO BRINCAR DISSO????", questionou ela. "Parou de graça", disse o humorista.

Confira as publicações de Paulo Vieira:

vou biscoitar que eu ganho mais pic.twitter.com/MqZeI2mCOJ — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) September 21, 2022

APAGA AGORA!!! FDP!! — Rainha do povo Bangalôense (@ilanasalesreal) September 21, 2022

Paulo Vieira diverte Ana Maria Braga com áudio da mãe

Recentemente, em participação no Mais Você, Paulo Vieira fez Ana Maria Braga (73) e o público caírem na gargalhada com um áudio inusitado. O artista impressionou a comandante da atração matinal da TV Globo ao mostrar uma mensagem que recebeu de sua mãe, Dona Conceição, dando um conselho para o café da manhã com a loira. "A coisa que fiquei mais nervoso na TV até hoje foi vir aqui. Parte do nervosismo de hoje foi dado pela minha mãe. Olha a pressão do áudio que ela mandou", disse ele, abrindo o celular. No áudio, a mãe de Paulo disparou: "Vê se não come o biscoitinho todo de uma vez, senão vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha. Não é para enfiar o biscoito todo na boca como gente mal educada não".

