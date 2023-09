Paulo Gorgulho avalia despreparo intelectual de novos atores: "Não sabem o que é um ponto"

Em participação no podcast Ser Artista, Paulo Gorgulho disparou críticas à nova geração de atores e expôs falta de preparo

Paulo Gorgulho (64), que está no ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo, se mostrou decepcionado com a falta de comprometimento de atores jovens com a profissão. Segundo o artista, muitos profissionais têm ganhado destaque na televisão, mesmo despreparados.

"A profissão como eu fui formado, como eu acredito, eu acho que tá muito difícil de se ver hoje no Brasil, porque ela não é uma profissão, é um ofício", disse ele, em participação no podcast Ser Artista, no Youtube.

Ainda durante o bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, ele afirmou que os atores da nova geração não têm se dedicado a estudar o óficio e não conhecem obras importantes para a construção de uma boa formação.

"Estamos falando de realização de vida, de filosofia de vida, eu acho que tá muito difícil, porque era obrigatório ler muito. Hoje a maioria dos atores jovens com quem você se depara, principalmente em televisão, não sabem o que significa uma pontuação na fala. Não sabem o que é um ponto, uma vírgula, uma exclamação, não sabe o que aquilo quer dizer na hora de expressar a verdade que está escrita ali", disparou.

E completou: "Você cita as coisas que para eles são: 'Mas como assim?'. Você é ator e não leu Standslavs, não leu o Brest? Você pode até não usar, mas você tem que conhecer, né?".

Em outro momento do programa, Paulo falou sobre sua trajetória artistica. Com anos de carreira e inúmeros sucessos no currículo, ele garante que persoangens coadjunvantes são tão importantes quanto protagonistas.

"Eu tive o privilégio de fazer muitos protagonistas na minha vida. Mas também aceitei grandes trabalhos no qual eu era coadjuvante. Porque um bom coadjuvante é importantíssimo para o sucesso do protagonista. Ele é o narrador daquela história. Quando coadjuvante brilha, o protagonista brilha também. É um trabalho em conjunto", afirmou ele, que vive Leonel Rubião, na novela Amor Perfeito.

O episódio completo do videocast sairá no canal SerArtistaPodcast, no YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Além disso, os interessados também podem encontrar em todas as plataformas digitais.