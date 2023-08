Irene Ravache expõe preconceito no audiovisual: 'Não sabem criar'

Em participação no podcast Ser Artista, a atriz Irene Ravache desabafou sobre preconceito da indústria do audiovisual com artistas mais velhos

Longe da TV aberta desde sua participação em um episódio da série Sob Pressão, na TV Globo, Irene Ravache (79) lamenta que a indústria do audiovisual brasileira ainda seja repleta de preconceito com artistas mais velhos. A declaração foi dada durante o podcast Ser Artista, no Youtube.

No bate-papo com o apresentador Marcus Montenegro, a atriz afirmou que falta um esforço da parte dos autores e, principalmente, dos poderosos em incentivar produções que dêem destaque aos veteranos.

"Na minha modesta visão, hoje em dia a indústria do audiovisual é etarista, porque não sabem criar personagens para pessoas mais velhas. São pessoas que escrevem bem, mas falta vontade, ou até mesmo não sabem. E temos que combater isso", disparou.

Irene completou fazendo uma crítica à pressão estética que muitos artistas acabam sofrendo. "As pessoas acham que atualmente envelhecer bem é quem está mais bonita ou mais sarado, e não é assim", disse.

A atriz, que no último mês finalizou mais uma temporada do espetáculo Alma Despejada, falou sobre técnicas de atuação e como aprendeu a lidar com suas expressividade em cena. "Tem atores que interpretam com as sobrancelhas, que vai e volta, e o Milewicz dizia assim: Não, para! Use só os olhos. Por isso eu falei, que é preciso interpretar com os olhos, colocando força no olhar", disse.

Sobre as críticas envolvendo seu trabalho, a atriz apontou que existe uma certa escassez de profissionais que sejam impaciais em suas avaliações. "Eu espero que os críticos de teatro gostem de teatro como eu, porque têm muitos que não gostam. E uma coisa importante, que não faça valer o seu gosto pessoal, que ele saiba separar a importância da obra das suas preferências pessoais", argumentou.

O episódio completo do videocast sairá no canal SerArtistaPodcast, no YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 20h. Além disso, os interessados também podem encontrar em todas as plataformas digitais.