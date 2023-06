Paulinha de Mulheres Apaixonadas, atriz vira meme com personagem: 'Ressignificaram'

Em entrevista à CARAS, Roberta Gualda falou sobre virar meme anos depois da exibição da novela Mulheres Apaixonadas, na TV Globo

Marcada pela personagem Paulinha, da novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, a atriz Roberta Gualda (41) se surpreendeu como a jovem vilã ganhou um tom mais divertido 20 anos depois da exibição da trama. Ela disse que os internautas "ressiguinificaram" a personalidade da moça, que antes foi alvo de críticas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberta Gualda relembrou um pouco o trabalho desenvolvido na trama de Manoel Carlos e confessou que já deu boas risadas ao ver seu meme circulando nas redes sociais.

"Me divirto horrores. A riqueza da personagem fica evidente quando as pessoas falam que odeiam e adoram a Paulinha ao mesmo tempo, acho que daí veio o impulso de transformarem a Paulinha em meme e ressignificarem o pior lado dela a partir do recorte. Acho isso admirável ", disse a atriz, que no último ano esteve na novela Além da Ilusão, da mesma emissora.

No meme em questão, Paulinha, que era uma adolescente que tinha vergonha de ser filha do porteiro da escola, fica revoltada ao saber que as colegas Rafaela e Clara iriam protagonizar a peça Romeu e Julieta, mesmo sendo duas meninas. Claramente homofóbica, ela, então, anuncia o espetáculo escolar publicamente: "Já estão sabendo da novidade?".

Segundo Roberta, o jeito conservador e retrogrado da garota já era algo questionado pelos telespecatadores na época, que não costumavam ver com frequência o tema homossexualidade sendo abordado na televisão aberta: " Na época as pessoas estavam muito envolvidas com a novela e odiavam a Paulinha ", disse.

A atriz completou dizendo que o ódio à personagem evoluiu para chacota. " Distanciamento fez com que as pessoas conseguissem enxergar o ridículo do comportamento absurdo dela ", afirmou ela, que completou: "Nas ruas viviam me dando bronca pela maneira como ela tratava o pai".

Destaque em diversas novelas da TV Globo e Record TV, Roberta Gualda agora tem experimentado novos formatos. No último ano, por exemplo, ela estreou no streaming com a série O Rei da TV, baseada na história de Silvio Santos. Ela confessou que tem se interessado em explorar cada vez mais projetos do tipo.

"O streaming obedece a uma dinâmica mais próxima do longa metragem. Geralmente produzem obras fechadas e a linguagem costuma ser um pouco diferente da das novelas, mas o trabalho do ator, o que eu mesma tenho que fazer no Set e a maneira de me preparar, não mudam muito. Gosto de trabalhar, então, novela, série, longa, teatro são todos bem vindos sempre", declarou.