Paula Burlamaqui fala sobre título de 'Garota do Fantástico': ''O corpo era natural''

Atriz Paula Burlamaqui relembra título de 'Garota Fantástico' há 36 anos e declaração da artista sobre envelhecimento divide opiniões

A atriz Paula Burlamaqui participou do programa Fantástico, da TV Globo, exibido na noite de domingo, 13, e recordou o título de Garota Fantástico há 36 anos, quando tinha apenas 20 anos.

A artista exibia sua beleza nas telinhas no concurso Garota do Fantástico em fevereiro de 1987. Após vencer a competição, a carreira deslanchou. "Mudou a minha vida! Depois que ganhei fui fazer um comercial com o Nelson Piquet, na Itália, fui contratada por uma marca de hidratantes, já fazia teatro e fui chamada para fazer minha primeira novela, O Sexo dos Anjos. Foi incrível para mim, maravilhoso", disse ao Gshow.

Paula ainda comentou sobre o corpo natural que fazia sucesso e os cuidados que tem hoje. "O corpo era natural. A gente não passava nem protetor na praia, eram outros tempos. Eu sou bem exigente com meu corpo, malho, me alimento bem, tomo vitaminas, faço procedimentos. As pessoas lembram, algumas, mas me reconhecem mais das novelas".

"Hoje me acho mais madura, mais serena, mais tranquila. A maturidade vem para isso, para te dar mais uma paz", disse ainda.

Durante a entrevista, Burlamaqui ainda revelou que sofre com o processo de envelhecimento. Na web, a fala dela dividiu opiniões de internautas. "A Paula Burlamaqui tentando achar problema em envelhecer e não achando problema na exposição de garotas de 18/19 anos fazendo pose na pedra da orla pra "um júri de editores, diretores e repórteres" escolherem a mais padrão de todas: ela mesma", disparou uma.

"Gostei da sinceridade da Paula Burlamaqui. Sim, envelhecer machuca nossa vaidade. E ela está linda, mesmo com menos colágeno", "Paula Burlamaqui falando sobre sofrer com o processo natural do envelhecimento, e eu tô chocada no quanto ela está mais linda do que nunca!", disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Paula Burlamaqui exibe corpão ao posar só de lingerie

A atriz Paula Burlamaqui elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar um ensaio fotográfico ousado em seu perfil no Instagram. Desta vez, a estrela surgiu usando apenas uma lingerie preta de renda e caprichou nas poses dentro de uma casa.

Nas imagens, ela posou com seu corpão sarado à mostra, incluindo a barriga reta e as pernas torneadas. “Você pode ser quem você quiser, basta estar com a lingerie certa”, disse ela na legenda, usando ainda a hashtag de "Mulheres de Cinquenta".