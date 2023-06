Aos 56 anos, Paula Burlamaqui exibe a barriga sarada ao posar só de lingerie

Paula Burlamaqui eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar ensaio fotográfico ousado de lingerie

A atriz Paula Burlamaqui elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao mostrar um ensaio fotográfico ousado em seu perfil no Instagram. Desta vez, a estrela surgiu usando apenas uma lingerie preta de renda e caprichou nas poses dentro de uma casa.

Nas imagens, ela posou com seu corpão sarado à mostra, incluindo a barriga reta e as pernas torneadas. “Você pode ser quem você quiser, basta estar com a lingerie certa”, disse ela na legenda, usando ainda a hashtag de Mulheres de Cinquenta, já que está com 56 anos.

Nos comentários, Burlamaqui foi muito elogiada pelos seus seguidores. “Musa é musa”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Sempre palavras para a sua beleza”, declarou mais um. “A mulher é simplesmente incrível e pode ser o que ela quiser e desejar”, comentou outro.

De biquíni, Bárbara Borges rouba a cena em novas fotos

A atriz Bárbara Borges, de 44 anos, elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao mostrar a sua beleza deslumbrante em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a estrela registrou como foi o seu passeio até os Lençois Maranhenses.

A artista surgiu apenas de biquíni amarelo estilo fio-dental e deixou à mostra sua barriga reta, as curvas impecáveis e as pernas torneadas. “Mais um carrosel dos Lençois inspirada em amor próprio, declaração de amor, amor de companhia... Amor pelo presente que é viver! Eu agradeço”, disse ela na legenda.

Nos comentários, o namorado dela, o ator Iran Malfitano, disse: “Coisa mais linda”. Então, os fãs também elogiaram a beleza de Borges. “O corpo mais lindo e natural que já vi”, disse um seguidor. “Acho tão lindas suas fotos, naturais”, declarou outro. “Linda demais”, escreveu mais um.